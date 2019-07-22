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Насмерть сбил двух человек в Финляндии дальнобойщик из России

13:30 22.07.2019 Фото: Pixabay
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Трагедия произошла в ночь на воскресенье у города Луумяки. Трое вышли из машины, оставив ее на обочине, когда в них врезался грузовик. Двое скончались на месте, третий попал в больницу.

Насмерть сбил двух человек в Финляндии дальнобойщик из России
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Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба финской полиции.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье у города Луумяки, уточнили там.

«Автомобиль, в котором находилось четыре человека, направлялся в город Коувола и остановился у обочины так, что частично находился на проезжей части. Трое пассажиров вышли из машины. Водитель остался сидеть внутри. Пассажиры стояли сзади автомобиля или сбоку, когда появившийся сзади грузовик врезался в находившихся на проезжей части, из которых двое — женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения погибли на месте», — говорится в сообщении.

Третий, мужчина 1982 года рождения, добавили в полиции, получил травмы.

«Управлявший грузовиком россиянин 1983 года рождения на текущем этапе подозревается в опасном вождении, причинении смерти по неосторожности и причинении травм», — указала полиция.

Там добавили, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. «Во время происшествия было темно, поэтому в ходе предварительного следствия пытаются выяснить, была ли у водителя грузовика в принципе возможность увидеть находившихся на дороге людей», — уточнили в ведомстве.

Источник: ТАСС

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