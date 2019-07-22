45-этажный небоскреб построят в Новосибирске

Для новых инвесторов объект станет некой планкой, которую они захотят преодолеть. Если здание зарекомендует себя, то строительство объектов повышенной этажности начнет развиваться в Новосибирске.

Небоскребы экономят землю

Проектируемую новостройку на улице Коммунистической в мэрии разрешили строить 45-этажной.

По данным на сайте администрации Новосибирска, речь идет об участке земли рядом с театром «Глобус», ограниченном улицами Коммунистическая, Каменская и Октябрьская магистраль. Сейчас на этом месте котлован.

Ранее на этом месте анонсировались несколько проектов комплексов, но ни один из них так и не был построен. В 2011 году ГК «Система», возглавляемая Валентином Тиуновым, анонсировала старт строительства МФК «Аврора» с четырехзвездочной гостиницей, апартаментами, офисами и подхземной автостоянкой. Позже участок был продан.

В 2014 году ГК «Химметалл», возглавляемая девелопером Евгением Гавриловым, сообщала о старте строительства жилого комплекса из двух жилых домов в виде развернутой книги. Впоследствии участок вместе с юридическим лицом, на которое оформлены права на участок, были проданы «Химметаллом» группе девелопера Владислава Крючкова.

Главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал строительство 150-метрового жилого здания в центре города в конце 2017 года.

Тимонов рассказывал, что около здания в пяти уровнях благоустроят территорию в виде террасированного парка с висячими садами. «Для Новосибирска это очень необычно, но если все получится, то объект будет уникальным, — отмечал архитектор. — Там будет сложность с фундаментом, поскольку по геологии это береговая линия реки Каменка». По словам Тимонова, со ссылкой на данные проектной документации, основу здания составит монолитный железобетонный каркас.

«Создав такое здание Крючков на какой-то период станет лидером в этой сфере. Для новых инвесторов объект станет некой планкой, которую они захотят преодолеть. Если здание зарекомендует себя, то строительство объектов повышенной этажности начнет развиваться в Новосибирске», — заявлял главный архитектор Новосибирска.

В апреле представители ГК «Сибирьинвест» (Владислав Крючков) рассказывали, что московское НИИ железобетонных конструкций ведет расчеты по ветровым нагрузкам, конструктиву и воздействию объекта на окружающую среду. «Проектирование будет закончено к осени, после этого можно будет говорить о датах начала и окончания строительства», — цитировали «Новосибирские новости» сообщение «Сибирьинвеста».

Также издание отмечает, что вблизи участка с котлованом есть два масштабнных законсервированных подземных бункера, возведенных в 80-х годах прошлого века Новосибирским метрополитеном. Позже один из них был продан муниципалитетом группе Владислава Крючкова. Девелопер сообщал о том, что ход к бункеру перекрыт плитой и эксплуатация подземного сооружения пока не планируется.

Источник: РБК