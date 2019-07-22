Заражены ВИЧ 1250 жителей Бердска

Статистика по одной из самых опасных инфекций с каждым годом неумолимо растет. С начала 2019 года в Новосибирской области зарегистрировано 34 306 ВИЧ-инфицированных.

Тест на ВИЧ занимает 5 минут

По итогам первого полугодия 2019 года в Новосибирской области зарегистрировано 34 306 ВИЧ-инфицированных. В Бердске на конец июня насчитывалось 1250 человек с иммуннодефицитом, у наших соседей в Искитиме — 2011.

За последние четыре года прирост новых заболевших вирусом иммунодефицита в регионе составил чуть больше 6 тысяч человек. В Бердске с 2015 по 2019 год заразились ВИЧ больше 250 горожан, в Искитиме — 450. Средняя продолжительность жизни инфицированных по статистике составила 62 года.

Проверить свой ВИЧ-статус можно будет анонимно и бесплатно в Бердске 31 июля. Тест-мобиль будет стоять у поликлинике №1 на ул. Островского.