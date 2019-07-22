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Заражены ВИЧ 1250 жителей Бердска

20:07 22.07.2019, Алена Новикова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Статистика по одной из самых опасных инфекций с каждым годом неумолимо растет. С начала 2019 года в Новосибирской области зарегистрировано 34 306 ВИЧ-инфицированных.

Заражены ВИЧ 1250 жителей Бердска
Тест на ВИЧ занимает 5 минут

По итогам первого полугодия 2019 года в Новосибирской области зарегистрировано 34 306 ВИЧ-инфицированных. В Бердске на конец июня насчитывалось 1250 человек с иммуннодефицитом, у наших соседей в Искитиме — 2011.

За последние четыре года прирост новых заболевших вирусом иммунодефицита в регионе составил чуть больше 6 тысяч человек. В Бердске с 2015 по 2019 год заразились ВИЧ больше 250 горожан, в Искитиме — 450. Средняя продолжительность жизни инфицированных по статистике составила 62 года.

Проверить свой ВИЧ-статус можно будет анонимно и бесплатно в Бердске 31 июля. Тест-мобиль будет стоять у поликлинике №1 на ул. Островского.

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От редакции

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Аноним, 22 июля 2019 10:43
Значит власть Бердска официально признаёт, что около 2% Бердчан официально заражено СПИДом, значит 2% жителей Бердска толерантны(мед. термин) ко всем болезням мира т.е. абсолютно не имеют иммунитета-защиты ни к одному вирусу-бактерии, которые с лёгкостью могут их убить при абсолютном отсутствии иммунитета у больных СПИД! А сколько не официально Бердчан являются носителями или больны СПИДом в Бердске?
Гость, 22 июля 2019 14:35
При Советской власти в Бердске было 1-2 наркомана! На них пальцем показывали: Во-во, наркоша пошёл! А про СПИД вообще не слышали! А сегодня? Заколосилась демократия тяжёлыми колосьями?!

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