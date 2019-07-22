Победила в общероссийском конкурсе художница Мария Круглова из Бердска

Объявлены результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации. 13 представителей Новосибирской области удостоены звания лауреатов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В номинации «Музыкальное искусство: фортепиано, орган» лауреатом стал новосибирец Роман Борисов (колледж Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки).
В номинации «Музыкальное искусство: оркестровые духовые и ударные инструменты» – Елизавета Жилева, Лукерья Мишнева (обе – Новосибирская специальная музыкальная школа), Иван Пятков (Детская школа искусств №1, г. Карасук) и Майя Чепелова (Детская музыкальная школа №5).
В номинации «Музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты» – Юлия Боброва (колледж Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки) и Вероника Дерышева (Новосибирская специальная музыкальная школа).
В номинации «Музыкальное искусство: народные и национальные инструменты» – Кристина Бащечкина (Новосибирский областной колледж культуры и искусств), Александр Глушков, Анастасия Дарбека (оба – Новосибирская специальная музыкальная школа) и Алексей Лепешкин (Детская музыкальная школа №6).
В номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись» – Эвелина Васильева (Новосибирское государственное художественное училище) и Мария Круглова (Детская художественная школа «Весна», г. Бердск).
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.
Для справки
Организатор конкурса – Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского».
Конкурс проводится ежегодно в целях сохранения и развития системы художественного образования в Российской Федерации, выявления и поддержки молодых дарований, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей.