Победила в общероссийском конкурсе художница Мария Круглова из Бердска

В номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись» всероссийского конкурса «Молодые дарования Сибири» победила юная художница из бердской ДХШ «Весна».

Юные новосибирцы стали призерами конкурса «Молодые дарования России»

Объявлены результаты Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации. 13 представителей Новосибирской области удостоены звания лауреатов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В номинации «Музыкальное искусство: фортепиано, орган» лауреатом стал новосибирец Роман Борисов (колледж Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки).

В номинации «Музыкальное искусство: оркестровые духовые и ударные инструменты» – Елизавета Жилева, Лукерья Мишнева (обе – Новосибирская специальная музыкальная школа), Иван Пятков (Детская школа искусств №1, г. Карасук) и Майя Чепелова (Детская музыкальная школа №5).

В номинации «Музыкальное искусство: оркестровые струнные инструменты» – Юлия Боброва (колледж Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки) и Вероника Дерышева (Новосибирская специальная музыкальная школа).

В номинации «Музыкальное искусство: народные и национальные инструменты» – Кристина Бащечкина (Новосибирский областной колледж культуры и искусств), Александр Глушков, Анастасия Дарбека (оба – Новосибирская специальная музыкальная школа) и Алексей Лепешкин (Детская музыкальная школа №6).

В номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись» – Эвелина Васильева (Новосибирское государственное художественное училище) и Мария Круглова (Детская художественная школа «Весна», г. Бердск).

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Для справки

Организатор конкурса – Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского».

Конкурс проводится ежегодно в целях сохранения и развития системы художественного образования в Российской Федерации, выявления и поддержки молодых дарований, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей.