«Сделано у нас»: промаркируют товары производства Новосибирской области

Товары с соответствующим товарным знаком будут стилизоваться на полках торговых сетей, участвовать в проводимых промо-акциях, иметь право размещения своей продукции на областных ярмарках.

Собственный товарный знак «Новый Сибирский Продукт» появится в Новосибирской области

Минпромторг региона в этом году планирует внедрить систему добровольной сертификации и продвижения местных товаропроизводителей «Новый Сибирский Продукт». Товары с соответствующим товарным знаком будут стилизоваться на полках торговых сетей, участвовать в проводимых промо-акциях, иметь право размещения своей продукции на областных ярмарках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О мерах господдержки, тенденциях развития торговли и потребительского рынка региона на пресс-конференции, приуроченной к предстоящему Дню работника торговли, 19 июля рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Он сообщил, что в регионе широко развита сфера торговли с современными форматами, с ассортиментом, высокой обеспеченностью площадями.

Торговая отрасль остается лидером по обеспечению занятости населения: в ней работает более 264 тысяч человек. Общий объем оборота оптовой торговли за 2018 год составил 1,7 трлн рублей с индексом физического объема к уровню 2017 года 123,5%. «Эти данные подтверждены нашими лидерскими позициями в Сибирском федеральном округе по итогам 2018 года: мы первые по удельному весу оборота оптовой торговли (501,4 млрд рублей) и оборота общественного питания (31,3 млрд рублей), – отметил Андрей Гончаров. – Крупноформатная розница преимущественно расположена в областном центре. В сельских районах области торговое обслуживание осуществляют в основном предприятия потребкооперации. Работают 688 кооперативных магазинов, 79 предприятий общественного питания, функционируют 13 розничных рынков».

Минпромторг региона в рамках ведомственной целевой программы «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2015-2019 годы» осуществляет господдержку потребительского рынка. Объем финансирования программы в 2019 году из средств областного бюджета составляет 51 млн рублей (в 2018 г. – 41 млн рублей). Речь идет об организации и проведении ярмарок товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства, о поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в малых и отдаленных селах Новосибирской области.

Для развития местных товаропроизводителей региональным минпромторгом реализуется ряд проектов. Среди новых – пилотный проект «Сделано у нас» в рамках которого в этом году планируется внедрить систему добровольной сертификации и продвижения местных товаропроизводителей «Новый Сибирский Продукт». Компании из Новосибирской области, прошедшие добровольную сертификацию, будут иметь право нанесения соответствующего товарного знака, будут стилизоваться на полках торговых сетей, участвовать в проводимых промо-акциях, иметь право размещения своей продукции на областных ярмарках и на общих стендах Новосибирской области. Кроме того, они получат поддержку организаций предпринимательской инфраструктуры (РЭЦ, Центр экспорта НСО) по организации экспорта своей продукции.

Среди тенденций развития торговли министр отметил спрос потребителей на товары местного происхождения, на мобильную торговлю (автолавки), а также на активное развитие интернет-торговли – эту сферу минпромторг планирует тщательно изучить. Андрей Гончаров также обозначил несколько приоритетных задач на ближайшее время – поддержка местных производителей и их выход на экспорт, развитие автолавок как наиболее привлекательного способа для торговли в области. «Со своей стороны мы обеспечим всяческую поддержку в рамках региональных и государственных возможностей», – отметил министр.

Для справки

На территории Новосибирской области торговое обслуживание населения осуществляют 34 тыс. объектов потребительского рынка, в том числе 12,2 тыс. стационарных розничных предприятий, 2,6 тыс. общедоступных предприятий общественного питания, 1,1 тыс. предприятий оптовой торговли, около 4,4 тыс. нестационарных объектов и другие.

В регионе работает около 100 крупных и средних сетевых компаний международного, федерального и регионального значений, реализующих продовольственные и непродовольственные товары. Население области обслуживают 25 гипермаркетов, более 800 супермаркетов и универсамов, около 100 дискаунтеров, порядка 400 минимаркетов, основная часть из них принадлежит сетевому продовольственному ритейлу.

Наряду с предприятиями стационарной торговли в области функционируют 13 розничных рынков (ярмарок), относящихся к структуре потребкооперации, с общим количеством торговых мест 3027.