Дефицит врачей восполнят пенсионерами и декретницами на Алтае

Пополнить кадровый состав в регионе решили также специалистами из частных клиник. Для них государственные больницы тоже должны создать условия, чтобы они захотели вернуться.

Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете

В Алтайском крае — острый дефицит медицинских кадров. Больницы обеспечены врачами менее чем на половину. Пополнить кадровый состав в регионе решили медиками-пенсионерами, декретницами и специалистами из частных клиник.

«Для решения кадровой проблемы нужно снизить отток из отрасли людей старшего поколения, — считает министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. — Создать для них приемлемые условия работы: переводить на менее напряженный труд, неполную ставку, по программе «Старшее поколение» направлять на бесплатную переподготовку. Теми же методами можно возвращать в профессию мам, находящихся в декретном отпуске».

Еще одним резервом, по словам министра, могут быть специалисты, ушедшие в частные клиники. Для них государственные больницы тоже должны создать условия, чтобы они захотели вернуться. «А еще лучше упредить их переход в частные клиники», — подчеркивает Дмитрий Попов.

Источник: РГ