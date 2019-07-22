Оставить астронавтов на Луне пообещали в США

Пенс также выразил уверенность, что США смогут осуществить высадку человека на Марс еще на его веку.

Не все верят в высадку американцев на Луне

США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и «оставить их там» на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

«На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит — мы останемся на ней», — сказал он.

По его словам, Вашингтон на «сто процентов» привержен этой цели, а полученный при этом опыт в дальнейшем поможет в отправке человека на Марс. Кроме того, добавил Пенс, администрация Дональда Трампа полностью поддерживает программу НАСА «Артемида».

«Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс — а американцы полетят на Марс — нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. И президент полностью поддерживает ее (миссию «Артемида». — Прим. ред.). Это одна из причин, почему мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс», — пояснил вице-президент.

Пенс также выразил уверенность, что США смогут осуществить высадку человека на красную планету еще на его веку.

«Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении. Но закладным камнем в этом станут возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете», — заключил он.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты завершили работу над транспортным космическим кораблем многоразового использования «Орион» и намерены направить его в полет вокруг Луны в рамках миссии «Артемида». Миссия названа в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого назвали предыдущую американскую лунную программу, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.

Источник: РИА Новости