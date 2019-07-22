За избиение до разрыва селезенки заключенному компенсировали 300 тыс. рублей в Чите

Читинскому заключенному, избитому до разрыва селезенки, присудили 300 тысяч рублей компенсации

Ингодинский районный суд Забайкалья присудил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда заключенному Денису Катрину, избитому в СИЗО до разрыва селезенки за отказ повторно убрать санитарное помещение. Об этом «Медиазоне» сообщили в суде.

В правозащитной организации «Зона Права» уточнили, что Катрин просил взыскать с Минфина 520 тысяч рублей, однако иск удовлетворили лишь частично. В качестве ответчика указан бывший сотрудник читинского СИЗО-1 Алексей Кондратьев, который отбывает наказание за избиение Катрина.

По версии следствия, в декабре 2016 года тюремщики Кондратьев и Булат Содномов в следственном изоляторе избили заключенных Катрина и Павла Буховского. В результате Катрину пришлось удалить селезенку, что квалифицируют как тяжкий вред здоровью.

В июле 2018 года Кондратьева приговорили к шести годам колонии, его подельника Содномова — к четырем годам заключения условно. В декабре срок Кондратьеву снизили на полтора года.

Источник: Медиазона