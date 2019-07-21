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Фото: Никто не терял белую Toyota Corolla универсал госномер Т169КЕ 54 RUS?

22:08 21.07.2019 Фото: Михаила
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На дроме автомобиль с таким гос.номером весит как проданный в середине апреля.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Михаил:
Никто не терял белую Тойоту универсал гос.номер Т169КЕ 54RUS? Третий месяц возле Лелюха-7 стоит брошенный автомобиль Toyota Corolla универсал с номером Т169КЕ 54. Появилась тут то ли 30 апреля, то ли 1 мая. Колесо спущено, хозяина никто не видел, соседи не в курсе чье это. Может быть, кто ищет этот автомобиль? На дроме автомобиль с таким гос.номером весит как проданный в середине апреля. Если хозяин не объявится — то как избавиться от этой \»клумбы\»? Не хотелось бы автохлам возле дома собирать.

Фото: Никто не терял белую Toyota Corolla универсал госномер Т169КЕ 54 RUS?

На дроме автомобиль с таким гос.номером весит как проданный в середине апреля

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