Фото: Никто не терял белую Toyota Corolla универсал госномер Т169КЕ 54 RUS?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Михаил:

Никто не терял белую Тойоту универсал гос.номер Т169КЕ 54RUS? Третий месяц возле Лелюха-7 стоит брошенный автомобиль Toyota Corolla универсал с номером Т169КЕ 54. Появилась тут то ли 30 апреля, то ли 1 мая. Колесо спущено, хозяина никто не видел, соседи не в курсе чье это. Может быть, кто ищет этот автомобиль? На дроме автомобиль с таким гос.номером весит как проданный в середине апреля. Если хозяин не объявится — то как избавиться от этой \»клумбы\»? Не хотелось бы автохлам возле дома собирать.

На дроме автомобиль с таким гос.номером весит как проданный в середине апреля