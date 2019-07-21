21.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Давились за просрочкой у мусорок супермаркета «Лента» жители Новосибирска

20:21 21.07.2019 Фото: Стоп-кадр с видео
5 2

«Товарищи, я в ауте, думала, у нас это невозможно». Депутат запечатлела на видео, как новосибирцы набивали сумки выброшенными на помойку продуктами.

Давились за просрочкой у мусорок супермаркета Лента жители Новосибирска
Новосибирцы собирают продукты на помойке

Депутат Барабинского района Новосибирской области Елена Зубова, записала на видео шокировавшую ее картину — люди роются в помойке возле супермаркета «Лента» в Новосибирске.

Видео она опубликовала на своей странице в Facebook 20 июля. Елена  Зубова сделал приписку, что шла непривычным ей путем — через дворы. И увидела, как в 100 метрах от администрации Первомайского района в Новосибирске местные жители буквально устроили давку за выброшенными продуктами в контейнеры «Ленты».

-Товарищи, я в ауте, думала, у нас это невозможно. Черт меня дернул дворами идти домой, — пишет Елена.

В толпе были замечены люди разного возраста: толкаясь, они набивали сумки «просрочкой». В комментариях люди высказались, что собранные на помойке продукты могут оказаться на уличных рынках Новосибирска. Другие пользователи называют другие адреса, где периодически происходит такая же картина.

Видео facebook.com

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не стыдно?

Аноним, 21 июля 2019 20:41
В Бердске на прошедшей неделе удалось увидеть подобный сход людей к просрочке в Бердске, у одной, не скажу какой сети.
Михаил, 21 июля 2019 21:05
В Германии подобное- обыденное явление,там никому не стыдно. А вот кстати в Америке к просрочке в магазине или выброшенной, не всякий негритос дотронется.Ну а наших винить за это-довольно гнусная тема для вынесения на публику.Тема лишь одна -не хватает средств,поэтому кто-то может поступиться с совестью.
Аноним, 21 июля 2019 21:05
Почему бы эту просрочку не выложить у входа в магазин до касс? Зачем на помойку? А там уже каждый решит, надо ему это или нет Магазин здесь не должен нести ответственность В одной пекарне в центре Новосибирска складывают хлеб в корзины до прилавка Кому надо тот берет бесплатно
Аноним, 21 июля 2019 21:54
уже второй год периодически вижу такое и в Бердске, правда, пока без драк... одно из последних итогов путинской "стабильности")...
Аноним, 21 июля 2019 22:14
Как охранник говорю.До того как отправить в баки,обслуживающий персонал выбирает самое лучшее.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования