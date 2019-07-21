Давились за просрочкой у мусорок супермаркета «Лента» жители Новосибирска

«Товарищи, я в ауте, думала, у нас это невозможно». Депутат запечатлела на видео, как новосибирцы набивали сумки выброшенными на помойку продуктами.

Новосибирцы собирают продукты на помойке

Депутат Барабинского района Новосибирской области Елена Зубова, записала на видео шокировавшую ее картину — люди роются в помойке возле супермаркета «Лента» в Новосибирске.

Видео она опубликовала на своей странице в Facebook 20 июля. Елена Зубова сделал приписку, что шла непривычным ей путем — через дворы. И увидела, как в 100 метрах от администрации Первомайского района в Новосибирске местные жители буквально устроили давку за выброшенными продуктами в контейнеры «Ленты».

-Товарищи, я в ауте, думала, у нас это невозможно. Черт меня дернул дворами идти домой, — пишет Елена.

В толпе были замечены люди разного возраста: толкаясь, они набивали сумки «просрочкой». В комментариях люди высказались, что собранные на помойке продукты могут оказаться на уличных рынках Новосибирска. Другие пользователи называют другие адреса, где периодически происходит такая же картина.

Видео facebook.com