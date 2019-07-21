Давились за просрочкой у мусорок супермаркета «Лента» жители Новосибирска

Депутат Барабинского района Новосибирской области Елена Зубова, записала на видео шокировавшую ее картину — люди роются в помойке возле супермаркета «Лента» в Новосибирске.
Видео она опубликовала на своей странице в Facebook 20 июля. Елена Зубова сделал приписку, что шла непривычным ей путем — через дворы. И увидела, как в 100 метрах от администрации Первомайского района в Новосибирске местные жители буквально устроили давку за выброшенными продуктами в контейнеры «Ленты».
-Товарищи, я в ауте, думала, у нас это невозможно. Черт меня дернул дворами идти домой, — пишет Елена.
В толпе были замечены люди разного возраста: толкаясь, они набивали сумки «просрочкой». В комментариях люди высказались, что собранные на помойке продукты могут оказаться на уличных рынках Новосибирска. Другие пользователи называют другие адреса, где периодически происходит такая же картина.
Видео facebook.com