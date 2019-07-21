Смог от лесных пожаров в Красноярском крае накрыл Бердск

Северо-восточный ветер принес в Новосибирскую область дымку и запах гари. Бердская мусорная свалка не горит уже год. Из-за смога на бердском берегу Обском море не видно Новосибирск. Угрозы для людей нет.

Дым от красноярских пожаров накрыл Бердск

В ночь на 21 июля Бердск окутал смог. Плотная дымка опустилась над городом. Сквозь туман еле проглядывает солнце, стоит запах гари. Кажется, что земля парит. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» задаются вопросом: снова горит мусорная свалка?

Как удалось выяснить, бердский полигон твердых коммунальных отходов здесь не при чем. Свалка не горит уже год в связи с применением новой технологии захоронения мусора, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Единой дежурно-диспетчерской службе Бердска пояснили, что ветер принес дым от лесных пожаров в Красноярском крае. Северо-восточный ветер принес в Новосибирскую область дымку и запах гари. На территории Новосибирской областей природных пожаров не зарегистрировано, сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС.

Дымка опустилась и на Обское море, существенно снизив видимость — до 3 км. Обычно с бердского берега видно Новосибирск.

-Из-за изменения направления ветра, наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырёх субъектов Сибирского федерального округа. Угрозы для жизни и здоровья населения нет. В настоящий момент на территории Красноярского края действуют 113 очагов лесных пожаров на общей площади более 450 тысяч гектар. Лёгкое задымление наблюдают жители соседних регионов: Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей. По данным наблюдений Западно-Сибирского гидрометцентра превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, — рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

На территории Хакасии, Новосибирской и Томской областей действующих лесных пожаров нет. Тем не менее ежедневно проводятся замеры воздуха. Ситуация находится на контроле региональных отделений Роспотребнадзора и главных управлений МЧС России по субъектам Сибирского Федерального округа.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует жителям при задымлении от природных пожаров соблюдать меры личной безопасности:

— по возможности минимизируйте время пребывания на открытом воздухе;

— во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные защитные маски;

— ограничьте дополнительную физическую активность и временно откажитесь от посещения фитнес-клубов, занятий спортом (кроме плавания в закрытых бассейнах), так как в эти моменты человеку требуется больше кислорода;

— плотно закрывайте окна и двери, щели между дверями и окнами рекомендуется уплотнять влажной тканью;

— больше пейте! Для возмещения потери солей и микроэлементов в связи с интенсивным выделением пота. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли, не сладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай;

— для снижения токсического воздействия смога (при отсутствии противопоказаний), принимайте поливитамины;

— в пище придерживайтесь легкой фруктово-овощной диеты;

— откажитесь от сладких газированных напитков, а также исключите алкоголь;

— воздержитесь от курения;

— как можно чаще проводите влажную уборку помещений;

— используйте увлажнители воздуха;

— несколько раз в день умывайтесь, принимайте прохладный душ и носите одежду из натуральных тканей;

— по возможности организуйте орошение водой придомовой территории.

В случае возникновения признаков одышки, кашля, бессонницы, а так же при общем ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью. При наличии хронического заболевания строго выполняйте назначения, рекомендованные лечащим доктором.