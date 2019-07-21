На митинг в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах вышли 22 тысячи человек в Москве

Акция на Трубной площади 18 июля / Фото: Виктория Одиссонова для «Новой газеты»

20 июля в Москве на митинге в поддержку кандидатов в Мосгордуму задержали не менее шести участников акции. Журналисты moloko plus сообщили о четырех задержанных, после окончания митинга задержали еще двух. На линию «ОВД-Инфо» поступало сообщение о задержании также зашедшего за ограждение мужчины.

Первых двух девушек задержали около 15:00, писало moloko plus. Одну из них несли на руках четверо бойцов Росгвардии, уточнил корреспондент «Новой». Ближе к концу акции полицейские увели еще одну девушку, а трое росгвардейцев и один полицейский унесли также на руках неизвестного мужчину (видео задержания опубликовало агентство «Москва»). Организаторы рассказали РИА Новости, что якобы именно он управлял дроном, который упал около полицейских.

После окончания митинга полицейские задержали на Сахарова подростка Дамира М. с бутылкой энергетического напитка в руке, сообщил телеграм-канал Avtozak Live, а также неизвестного мужчину, которого повалили на землю, — кадры его задержания опубликовал фотограф Валерий Теневой.

Митинг начался в 14:00 и продолжался около двух часов. По подсчетам «Белого счетчика», на проспект Сахарова вышли более 22 тысяч человек. Полиция не сообщала итоговых данных, однако в ходе акции отчитывалась о 12 тысячах участников.