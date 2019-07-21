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Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке

17:46 21.07.2019 Фото: pixabay
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Субсидирование или компенсация будет возможно один раз, говорится в поручении.

Путин предложил субсидировать из бюджета первоначальной взнос по ипотеке
Путин также поручил правительству до 10 октября разработать механизмы, по которым граждане, имеющие невысокие доходы, будут обеспечены жильем на условиях его сохранения в государственной собственности

Правительство должно рассмотреть вопрос субсидирования первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотеке. Такое поручение дал президент России Владимир Путин после проверки законодательства по жилищному строительству. Субсидирование или компенсация будет возможно один раз, говорится в поручении. Правительство должно представить предложения по этой теме до 1 сентября 2019 г.

Путин также поручил правительству до 10 октября разработать механизмы, по которым граждане, имеющие невысокие доходы, будут обеспечены жильем на условиях его сохранения в государственной собственности. Это поручение дано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Среди ключевых целей этого нацпроекта – обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, увеличение объема жилищного строительства, повышение комфортности городской среды.

Помимо этого президент поручил разработать требования к архитектурному облику многоквартирных домов и качественным характеристикам жилых помещений. Правительство должно до 1 декабря 2019 г. представить по этому вопросу доклад, а затем представлять доклады регулярно – один раз в полугодие. Ответственными по разработке этих мер назначены премьер Дмитрий Медведев и руководители субъектов Федерации.

Источник: Ведомости

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От редакции

Вы брали ипотеку?

Да уж.., 21 июля 2019 22:43
...первоначальнЫЙ взнос...

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