Как стать стройнее, моложе и счастливее в Бердске?

Благодаря инновационным методикам и профессионализму сотрудников индустрии красоты каждая бердчанка может почувствовать себя богиней и выглядеть моложе лет на 20!

Благодаря инновационным методикам горожанка может стать моложе и красивее

Шарль Монтескье: «У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть сто тысяч возможностей».

Телу — время

Если вы хотите быть в превосходной форме, без физической нагрузки не обойтись. Фитнес-центры и танцевальные клубы Бердска делают путь к красивой фигуре по максимуму приятным. Программа «Коррекция фигуры» направлена на проработку проблемных зон — бедер и ягодиц. Со временем жировые отложения уходят, ваше тело обретает желанные формы.

Бодифлекс, благодаря дыхательной гимнастике, упражнениям на сопротивление и растяжке, не только приведет ваше тело в тонус, но и избавит от целлюлита. Восток, зумба и классические танцы улучшат обмен веществ и помогут сжечь лишние калории. А еще это отличный заряд бодрости и хорошего настроения.

Кавитация и не только

Когда вам 18, достаточно наносить утром и вечером увлажняющие и питательные кремы — и вы свежи, как майская роза, с возрастом без посещения косметолога не обойтись. В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей вашей кожи специалисты подберут для вас омолаживающие процедуры.

Например, гликолевый пилинг стирает мелкие морщинки и улучшает цвет лица, а биоревитализация подтягивает кожу, вы избавляетесь от пигментных пятен и молодеете прямо на глазах!

Антицеллюлитный массаж, кавитация, миостимуляция стоят на страже красивых фигур горожанок. Благодаря этим полезным процедурам укрепляется мышечная ткань, кожа подтягивается, становится гладкой.

Паримся и молодеем

Тепловые процедуры в виде фитобочки, сауны и бани — это прекрасный способ не только оздоровления, но и поддержания молодости и красоты. Под воздействием высокой температуры расширяются поры, верхние омертвевшие клетки отслаиваются.

Японская баня заслуживает особого внимания. После приятного омовения в чашах с водой вы погружаетесь в ванну с теплыми опилками. Ощущения непередаваемые! Во время таких приятных процедур отключите телефон, тогда вы насладитесь процессом по максимуму и почувствуете себя наверху блаженства!

Прическа выше всяких похвал

Чтобы ваше отражение в зеркале вас радовало, позаботьтесь о красивых, ухоженных волосах. Не хватает объема? Сделайте прикорневой объем. Надоел тусклый цвет волос? Отправляйтесь на колорирование. Придать образу романтичность можно с помощью биозавивки, которая избавит вас от ежедневных укладок и будет радовать мягкими волнами долгое время. В этом сезоне популярны среди светлых оттенков волос пепельный, среди темных — кофе и шоколад.

Гладкие ножки и чудо-ручки

Гладкую кожу без вросших волосков вы можете получить в салоне благодаря шугарингу. Эпиляция сахарной пастой безопасна и гипоаллергенна. Парафиновые ванночки, шоколадные обертывания приведут в порядок ваши ручки и ножки, а ногти станут блестящими и здоровыми.