Массаж и прическа для Боника

Каждый владелец осуществляет ежедневный уход за своим новым другом – кормит, гуляет, моет

От прививки до прически

Обзавестись домашним любимцем – дело не только приятное, но и ответственное и хлопотное. Каждый владелец осуществляет ежедневный уход за своим новым другом – кормит, гуляет, моет. Однако есть обязательные процедуры, которые лучше, а иногда и единственно возможно доверить профессионалу. Специалист-грумер может распутать свалявшуюся шерсть собак и кошек, обработать когти, выполнить модельную стрижку. А ветеринарный врач позаботится о здоровье животного – проведет необходимые профилактические прививки.

Вакцинация

Первый раз щенков и котят прививают в возрасте нескольких недель. Взрослых животных вакцинируют ежегодно. Прививки помогают защитить домашних любимцев от опасных инфекций – от бешенства до чумки, ряд из которых представляет серьезную угрозу и для человека. Возможно поставить многокомпонентную вакцину, защищающую сразу от нескольких заболеваний. Прививают только здоровых животных, обязательное условие – отсутствие паразитов, блох и гельминтов. Вакцинацию проводит врач. Он же делает специальную отметку в ветеринарном паспорте. Если планируется путешествие с питомцем, наличие этого документа – совершенно необходимо.

Стрижка

Как именно стричь собаку, предписывает стандарт той или иной породы. Выполняется процедура машинкой или ножницами. На одних участках тела шерсти оставляют намного меньше, чем на других. Морде и лапам придают строго определенную форму. По желанию владельца возможно выполнение абсолютно любой стрижки и окрашивания.

Укоротить шерсть нередко требуется и кошкам. Основная причина – появление колтунов у длинношерстных пород, если животное не позволяет тщательно расчесывать себя. Попытки кошки самостоятельно разобраться с этой проблемой приводят к тому, что куча меха отправляется в желудок, вызывая серьезные неприятности со здоровьем. В такой ситуации значительно проще подстричь длинную шерсть. Модельные стрижки, например, «лев» или «кот в сапогах», выглядят необычно и очень симпатично.

Тримминг

Отдельные породы собак, терьеры и шнауцеры, отличаются особенно жесткой шерстью, которая превосходно защищает в непогоду, и практически не доставляет неудобств при линьке, что немаловажно для содержания животного в квартире. Жесткие волоски с определенной периодичностью созревают, потом отмирают. Если своевременно не удалять их, собака будет выглядеть неаккуратно. Избавляются от этих ненужных шерстинок путем выщипывания. Мертвые волоски удаляются без каких-либо проблем и неприятных ощущений для животного. Некоторые собаки даже могут спать во время тримминга. Повторять процедуру необходимо раз в 2 – 3 месяца. Крайне нежелательна регулярная стрижка терьеров и шнауцеров вместо тримминга. Это плохо сказывается на волосах и через несколько лет может привести к почти полной потере животным шерстяного покрова.

Стриппинг

Это так называемый «полный тримминг», который включает удаление всех мертвых остевых волос и стрижку подшерстка. Стриппинг – обязательная процедура для животных, участвующих в выставках и для охотничьих собак.

Маникюр

Длинные когти причиняют собакам множество неудобств, не говоря о такой беде как врастание в подушечку лапы. Можно подстригать отросшие когти или подпиливать. Правильное направление движения – сверху вниз. Также собакам аккуратно убирают шерсть между пальцами. Возможно сделать маникюр и кошке. Обычно усатый друг прекрасно справляется с этой задачей самостоятельно, только вот точит когти об диван, обои и ковер. Чтобы обеспечить сохранность мебели в доме, кошке подрезают коготки когтерезкой.

Чистка зубов

Надежный способ сохранить здоровье питомца – регулярно чистить ему зубы. Пользоваться лучше мягкой зубной щеткой. Существует паста для собак и кошек со специальными приятными животным вкусами, например, печени. Если образовались зубные камни, их можно удалить механически, либо ультразвуком.

Массаж

Расслабляет, поддерживает мышцы собаки или кошки в тонусе, помогает уменьшить болевые ощущения, восстановиться, снять усталость. Самочувствие животного значительно улучшается после массажа.

Тщательно ухаживать за четвероногим другом совершенно необходимо для его бодрости, крепкого здоровья и долголетия. Во многих случаях правильно будет обратиться к специалисту. Профессионалы имеют большой опыт выполнения самых сложных манипуляций. Также это позволяет сэкономить время и избежать большой уборки дома от шерсти и грязи, неизбежной в подобных случаях. Немаловажно, что владелец может получить квалифицированную консультацию, касающуюся любых тонкостей ухода за своим любимцем.