Кому и зачем нужен логопед

Предложениями многие дети начинают говорить после двух лет, а к трем их словарный запас уже составляют сотни слов

Почему возникают нарушения речевого развития

Давно установлено, что за речь отвечает мозг. Развитие зон мозга происходит внутриутробно, и от условий протекания беременности зависит очень многое. Осложнения в родах также могут негативно сказаться на том, когда и как ребенок заговорит. Травмы головы или перенесенные тяжелые заболевания, к сожалению, тоже порой имеют неблагоприятные последствия. Еще один немаловажный фактор, о котором необходимо сказать отдельно – отсутствие позитивной среды для развития речи. Для малыша первого года жизни очень значимо эмоциональное общение со взрослыми, которые ухаживают за ним. В современном мире малыш нередко большую часть дня находится в квартире вдвоем с мамой. Если она большую часть дня молчит или разговаривает, но не с малышом, не обращается конкретно к нему, произносит слова быстро и неотчетливо, такая ситуация может привести к задержке в развитии речи у ребенка.

Этапы развития речи

До шести месяцев, чтобы сигнализировать миру о своих потребностях, малыши в основном кричат и плачут. Но не только. Ребенок произносит отдельные звуки, около полугода в его речи может появиться первый слог – «ма» или «ба». Ребенок узнает людей, которых видит рядом каждый день, реагирует на них. Около девяти месяцев малыш начинает называть маму, папу, бабушку, любимые игрушки, используя конкретное сочетание звуков. Таких новых слов у него возникает все больше. После года новым этапом станет построение фразы, сперва небольшой, из двух-трех слов: «Мама, дай!», «Котя мью-мью». Полуторагодовалый ребенок правильно показывает знакомые слова на картинках, понимает обращенные к нему несложные просьбы. Предложениями многие дети начинают говорить после двух лет, а к трем их словарный запас уже составляют сотни слов. В пять лет ребенок в норме произносит уже все звуки, кроме «р», который должен начать получаться к шести годам.

Виды речевых нарушений

Одной из самых распространенных проблем с речью является дислалия – неправильное произношение звуков, иногда одного-двух, а бывает, и десятка. При этом других нарушений нет: речь ребенка связная, грамотная, он знает достаточно для своего возраста слов. А вот общее недоразвитие речи как раз включает в себя целую группу проблем. Сюда входит и неправильное произношение звуков, и маленький словарный запас, и неправильное употребление слов, путаница с частями речи, падежами и числами.

Алалией называют полное отсутствие речи. Естественно, поставить диагноз и составить индивидуальную программу по коррекции нарушений речи может только специалист-логопед. В отдельных случаях совместно работают несколько специалистов – привлекаются психолог и невропатолог.

В каких случаях нужно обращаться к логопеду

До школы консультация логопеда необходима каждому ребенку. Бывают ситуации, когда дети, не имеющие каких-либо заметных проблем с речью, в школе испытывают огромные трудности на уроках и с выполнением домашних заданий. Эти нарушения носят названия дислексия – расстройство чтения — и дисграфия, при которой на письме упорно повторяются одни и те же ошибки. Именно логопед тестирует ребенка, определяет сформированность функции, составляет заключение и может оказать необходимую помощь. Если говорить о детях младшего возраста, безусловно, к группе риска относятся дети, которые не заговорили до трех лет. Для занятий с логопедом три года в большинстве случаев слишком рано – редкий трехлетний ребенок в силу возраста способен сконцентрироваться и осознанно заниматься дольше 5 – 7 минут. Но ребенка, который заикается, надо обязательно независимо от возраста показать логопеду.

Ребенка от четырех до пяти лет есть смысл привести на консультацию, чтобы специалист оценил – проходит ли становление звуков по графику и при необходимости порекомендовал полезные и эффективные домашние упражнения. Их регулярное выполнение под контролем взрослого позволит достичь заметного прогресса даже в отношении таких сложных звуков, как шипящие и «р». За помощью логопеда может обратиться не только ребенок, ведь проблемы с отдельными звуками, с голосом и другие нарушения речи встречаются и у взрослых, вызывая дискомфорт, нередко мешая учебе и работе.

Занятия с логопедом способны сотворить маленькое чудо — и для детей, и для взрослых пациентов — в такой важнейшей сфере, как речь. Нередко полное устранение каких-либо нарушений предполагает длительную серьезную работу. Но чем раньше ее начать, тем быстрее будет достигнут результат.