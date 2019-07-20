Что включает всестороннее развитие ребенка?

На сегодняшний день существуют различные методики занятий с дошкольниками, каждая из которых имеет свои сильные стороны

Все родители хотят, чтобы их дети росли здоровыми и развивались гармонично. Не секрет, что фундамент благополучной и успешной взрослой жизни закладывается именно в раннем возрасте. На сегодняшний день существуют различные методики занятий с дошкольниками, каждая из которых имеет свои сильные стороны. Какой отдать предпочтение? А, может, удастся совместить сразу несколько?

Что включает в себя всестороннее развитие ребенка

Гармоничное взросление ребенка складывается из нескольких взаимосвязанных аспектов. Было бы неправильно выделить какой-то один в качестве главного.

Физическое (физкультурно-оздоровительное) развитие – это не только двигательная активность, игры, но и способ познания окружающего мира, а значит, отличная возможность сочетать приятное с полезным. С самых первых месяцев родителям следует уделять внимание прогулкам на свежем воздухе. Утренняя зарядка может стать отличной семейной традицией. Большинство малышей любит водные процедуры. Много пользы приносят и занятия в бассейне. Для детей от 4-5 лет проводятся занятия в различных спортивных секциях. Важно, что физически крепкие дети намного легче переносят школьные нагрузки.

Познавательно-речевое развитие является очень важным аспектом в дошкольной педагогике, напрямую определяя успехи детей в учебе. Поэтому так значимы беседы родителей с ребенком об окружающем мире. Без участия взрослых многие представления детей будут ошибочны и далеки от реальности. Имеет смысл отказаться от просмотра очередного мультфильма по телевизору в пользу совместной игры, развивающих упражнений, ответов на интересующие ребенка вопросы. Родителям необходимо помнить, что их речь – это образец, и стараться следить за правильностью, грамотностью построения фраз и употребления слов.

Художественно-эстетическое развитие помогает детям научиться видеть красоту и воссоздавать ее, постигать произведения искусства. Этой цели служат разнообразные виды творческой деятельности: занятия по лепке, рисованию, музыке и т.д.

Также очень значимо развитие социальных навыков (социально-коммуникативное). Этот аспект включает в себя развитие речевой культуры, умение выстраивать диалог со сверстниками и с взрослыми, правильно понимать ситуации речевого общения.

Какие существуют методики развития

Легко, весело и увлекательно обучить ребенка чтению помогут кубики Зайцева. На стене на высоте чуть больше полутора метров находятся таблицы. Под ними – полка из досок, на которой при помощи кубиков, сверяясь с таблицей, дети составляют слова. Методика предлагает чтение по складам (согласный + гласный) вместо слогов. В комплект входят пятьдесят два ярких кубика, отличающихся по цвету, размеру и материалу наполнителя. Есть аудиозапись, в которой задействованы народные инструменты, а записи в таблицах озвучены на мотив известных песен. Этот способ отлично развивает внимательность, наблюдательность, тренирует память и вырабатывается хорошая осанка благодаря тому, что таблицы висят для ребенка высоко. Навыки чтения прививаются в игровой форме быстро и успешно.

На занятиях по методике Монтессори создана такая развивающая среда, где каждый предмет обязательно имеет свой смысл и функцию. В распоряжение детей предоставлено множество материалов, и ключевой принцип здесь – каждый свободно выбирает, чем хочет заниматься. Пространство в комнате, где проходят занятия, разделено на зоны – для спорта, творчества, сенсорную и т.д., и ребята сами решают, что именно им интереснее в данный момент.

Преподаватель не ограничивает детей, а только направляет и показывает, как заниматься с теми материалами, которые их увлекли.

Занятия проходят в разновозрастных группах, и это дополнительный плюс, так как младшие тянутся за старшими, а те при необходимости помогают и подсказывают малышам.

Все, кто занимается с детьми по системе Никитиных, убеждены: чтобы навык не исчез, его надо активно тренировать. Для этого нужно создать подходящую среду. И очень важно действовать «на опережение»: предлагать игры и упражнения чуть более сложные для сегодняшнего уровня развития способностей ребенка. Система Никитиных предлагает активную вовлеченность родителей в занятия с малышом, готовность подать личный пример. Много внимания уделяется закаливанию организма и физической культуре.

Методика Глена Домана предлагает начинать заниматься с совсем маленькими детьми, утверждая – чем младше ребенок, тем легче он осваивает новое. Обучение чтению с использованием специальных карточек начинается уже в шесть месяцев. Хотя здесь необходимо отметить, что узнавание даже большого количества слов, конечно, не означает, что маленький ребенок будет способен читать незнакомый текст. К тому же у малышей не получается надолго сконцентрироваться на занятии. Но яркие красивые карточки нравятся всем детям. Кроме набора для чтения, также есть еще карточки для обучения счету.

Вы можете использовать какую-то какой-то одну методику или скомбинировать несколько. Главное, чтобы все это служило гармоничной социализации ребенка и развитию эмоционального интеллекта.