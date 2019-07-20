Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Российскую туристку в Барселоне два дня удерживали в плену и насиловали

Полиция Барселоны арестовала двух граждан Румынии по подозрению в похищении, удерживании в плену и изнасиловании российской туристки, сообщает в субботу газета El Periodico.

«Рано утром прохожие в Барселоне заметили молодую российскую девушку с ранами на теле, которая была дезориентирована и просила помощи. Ее тут же доставили в госпиталь, где туристка рассказала, что заснула на скамейке на автовокзале Estació del Nord, а проснулась на пустыре от ударов двух незнакомых мужчин», — пишет издание.

Они удерживали и насиловали ее, девушке удалось сбежать через два дня.

«По подозрению в совершении преступления были арестованы двое граждан Румынии и гражданка Испании, которая также участвовала в похищении. В субботу они предстанут перед судом», — отмечает газета.

Власти Барселоны в свою очередь пообещали россиянке «всяческую поддержку».

Источник: Интерфакс