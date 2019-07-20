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Фото: соседство парящего ароматами канализации люка, фруктовой палатки и корзинки с хлебом не смущает Роспотребнадзор?

17:26 20.07.2019 Фото: Владислава
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Сложно не заметить, ведь это в самом центре города.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Владислава:
Уже не первую неделю на перекрёстке Герцена-Ленина наблюдаем вот такое сомнительное соседство. Проводятся работы по ремонту канализации, сильный запах, грязь, шланги по откачке отходов, чуть позади — провалившийся канализационный люк. Буквально в метре от всего этого — палатка с фруктами и овощами. И вишенка на этом ароматном торте — корзинка с хлебом в нескольких метрах от дыры, откуда качают отходы. Роспотребнадзор ничего не смущает? Сложно не заметить, ведь это в самом центре города.

Фото: соседство парящего ароматами канализации люка, фруктовой палатки и корзинки с хлебом не смущает Роспотребнадзор?

Ремонт канализации, а рядом торговля фруктами

Фото: соседство парящего ароматами канализации люка, фруктовой палатки и корзинки с хлебом не смущает Роспотребнадзор?

Ремонт канализации, а рядом торговля фруктами

Фото: соседство парящего ароматами канализации люка, фруктовой палатки и корзинки с хлебом не смущает Роспотребнадзор?

Ремонт канализации, а рядом торговля фруктами и хлебом

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