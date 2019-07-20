Сгорел на собственной даче директор спортшколы «Бердск» Валерий Блинов

Его тело нашли под завалами после тушения пожара в СНТ «Морозовское» Искитимского района. Простятся с входившим в спортивную элиту региона 22 июля в закрытом гробу.

Валерий Блинов создавал ДЮСШ «Бердск в конце 1990-х годов

В ночь на субботу сгорел в собственном дачном доме в Искитимском районе Валерий Блинов, директор ДЮСШ «Бердск». Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», его тело нашли под завалами на пожарище после тушения.

По информации управления МС по Новосибирской области, дачный дом в СНТ «Морозовское», принадлежащий Велерию Блинову, загорелся в пятницу, 19 июля, в 23:26 .

— На момент прибытия первого пожарного подразделения дом горел по всей площади. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытие дома, поврежден автомобиль. Ликвидировали пожар в 01:50 уже 20 июля. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава, — уточнили в спасательном ведомстве.

Валерий Александрович погиб на 62-м году. По словам начальника бердского отдела физкультуры и спорта Светланы Ашихминой, город и вся Новосибирская область понесли невосполнимую утрату. У директора ДЮСШ «Бердск» были огромные планы по развитию спорта, чтобы поднять его еще на одну степень. Не только спортивные планы строил трагически погибший в огне. Недавно у Валерия Блинова родилось двое внуков.

-Он был создателем спортивной школы «Бердск» в 1997-1998 годах. Пытались отдать ее «Авангарду». Но оставили самостоятельной единицей. И не зря. Судя по звонкам, которые поступают после трагедии, скорбит не только Бердск и регион, но и многие далеко за пределами Новосибирской области, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Ашихмина.

По ее словам, потерю никогда не восполнить:

-Это был грамотный управленец, настоящий профессионал, он сам с детства занимался хоккеем. На нем действительно держались не только школа, но и весь городской спорт. Региональные федерации разных видов спорта, вся спортивная элита страны консультировалась с ним, все сложнейшие вопросы по проведению, организации соревнований проводили с Валерием Александровичем. И это касалось не только хоккея или футбола.

По ее словам версия о том, что он пытался тушить пожар и скончался в реанимации, не имеет под собой основания. Его нашли под завалами. И тело основательно обгорело.

Прощание с Блиновым Валерием Александровичем состоится в понедельник, 22 июля, в 12.00 в Богоявленском храме в Микрорайоне, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Ашихмина. На прощании гроб открывать не будут.

Выражаем соболезнования родным и близким Блинова Валерия Александровича.