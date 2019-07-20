Из-за предпенсионеров вырастет в полтора раза число безработных в России

В соответствии с законом для них предусмотрена выплата повышенного пособия по безработице — до 11 280 руб. в месяц.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для работодателей за отказ в найме работников предпенсионного возраста

Число предпенсионеров, официально зарегистрированных в качестве безработных, уже в следующем году увеличится в России более чем в полтора раза. Такая информация содержалась в опубликованной Минтрудом в пятницу пояснительной записке к проекту постановления правительства о размере пособий по безработице, сообщает газета «Ведомости». Однако позднее, как отмечает издание, данные из документа были удалены.

По оценке Минтруда, в 2020 году среднемесячное число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров (ими считаются люди, которым до выхода на пенсию осталось пять лет) составит более 150 тыс. человек, что примерно на 63% больше, чем сейчас (92 тыс.). «Ведомости» отмечают, что столь резкое увеличение Минтруд объяснял тем, что предпенсионеры будут активно регистрироваться в качестве безработных. В соответствии с законом для них предусмотрена выплата повышенного пособия по безработице — до 11 280 руб. в месяц.

В настоящее время в подготовленной Минтрудом пояснительной записке сведения о предполагаемой численности безработных предпенсионеров отсутствуют. РБК направил запрос в Минтруд.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для работодателей за отказ в найме работников предпенсионного возраста. Наказанием за такие действия может стать штраф в размере до 200 тыс. руб., а также обязательные работы на срок до 360 часов.

В апреле 2019 года Минтруд признал темпы переподготовки предпенсионеров недостаточными. По плану ее должны проходить 75 тыс. человек в год, однако с начала года к переобучению на тот момент приступили лишь 3,5 тыс. человек.

В июне эксперты Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ и исследователи РАНХиГС заявили, что из-за проблем на рынке труда особенно пострадали мужчины старше 50 лет, в первую очередь с начальным профессиональным образованием. Шансы последних найти работу с 2010 по 2017 год упали на 40%.

Источник: РБК