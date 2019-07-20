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Камаз-мусоровоз насмерть сбил девушку на пешеходном переходе ночью в Новосибирске

12:46 20.07.2019 Фото: ГУ МВД РФ по НСО
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Автомобиль наехал на двух девушек: одна скончалась на месте, вторая — в больнице.

Камаз мусоровоз насмерть сбил девушку на пешеходном переходе ночью в Новосибирске
В результате ДТП одна из пешеходов от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медицинское учреждение

20 июля в 04.30 в Кировском районе водитель автомобиля «Камаз» 1970 года рождения, двигавшийся по улице Петухова у дома № 1 улицы Палласа совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, сообщает МВД по НСО. В результате ДТП одна из пешеходов от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медицинское учреждение.

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