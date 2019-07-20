Из-за тумана рейс «Якутск-Новосибирск» S7 Airlines приземлился в Барнауле

Самолет с пассажирами на борту 40 минут кружил над взлетно-посадочно полосой, но сесть так и не смог. Аэропорт Толмачево не смог принять около пяти рейсов из-за тумана.

Пассажиры рейса Якутск-Новосибирск не прилетели в срок

Пассажиры рейса 5270 авиакомпании S7 Airlines, следовавшие из Якутска, не на шутку встревожены: самолет не смог приземлиться в аэропорту Толмачево Новосибирска в запланированное время из-за тумана сегодня, 20 июля. Самолет 40 минут кружил над взлетно-посадочной полосой. Экипаж борта принял решение выполнить посадку в аэропорту Барнаула.

— Мы должны были прилететь в 07:40 утра в Новосибирск. В самолете шум, гам. Все волнуются. Объявили, что в самолет придет представитель авиакомпании, расскажет, что будет с нами дальше, — написала в «Курьер. Среда.Бердск» пассажир рейса Валентина.

Стоит отметить, что Барнаул и Новосибирск разделяет 20 минут полета. Пассажиры рейса 5270 все еще находятся на борту самолета, в ожидании очередного полета. По информации «Курьер. Среда. Бердск», около пяти рейсов из разных городов перенаправили в Барнаул и Омск из-за тумана.Встречающие родных беспокоятся, что самолет не прилетел в назначенное время.

-На информационном табло написано, что рейс задерживается, а почему не известно. Мы переживаем, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Константин.

МЧС по Новосибирской области информировал, что согласно прогнозу метеорологов 19 ибля ожидается облачная погода, умеренные дожди, грозы, местами сильные. На фоне высокой влажности в утренние и ночные часы могут образовываться туманы. Местами отмечается ухудшение видимости, днем в осадках до 2 км, ночью в дымках, осадках до 1-2 км, в туманах видимость ухудшается до 500 метров.Такая погода является источником опасности на дорогах.

Спасатели рекомендуют жителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а особенно в непогоду.Пешеходам также следует проявлять особую осторожность.