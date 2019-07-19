ДТП и пробки: Светофор не работал два дня на трассе р-256 в Бердске

В пятницу вечером светофор включили. Из-за сгоревшего кабеля пришлось менять блок управления компании, которая обслуживает светофор по договору с Автодором.

Светофор загорелся и отрегулировал движение на проблемном участке

Два дня не работал светофор на оживленном участке трассы Р-256 в Бердске. Автомобилисты 19 июля с трудом через пробки выезжали на «Чуйский тракт» с ул. Химзаводской и обратно.

— Сегодня утром ехала по стеклу. Видимо, неработающий светофор стал причиной ДТП, — высказала свое возмущение Елена, которой, по ее словам, на своей «Хонде» приходится по нескольку раз в день и даже ночью проезжать по улицам Барнаульской и Химзаводской.

Елена предрекает большие трудности с проездом в пятницу вечером, когда люди после рабочей недели на выходные отправляются за город.

В службе эксплуатации ГИБДД «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что светофор принадлежит территориальному управлению автодорог.

— Я знаю об этой ситуации. Мне уже 10 человек позвонили о том, что светофор не работает на перекрестке улиц Химзаводской и Барнаульской. Частное лицо занимается этим светофором, — пояснили в СМЭУ.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пообещал выяснить ситуацию. Но он категорически опроверг информацию о том, что светофор может принадлежать частнику. Светофорный объект принадлежит Автодору, как и все на федеральной трассе Р-256.

Андрей Багнюк, представитель обслуживающей организации, работающий с автодором по субподряду, сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что около 18.00 пятницы светофор включили.

— Я на нем стою. Вот только что включили. Владеет светофором «Сибуправтодор», у нас он находится на техническом обслуживании, — рассказал Багнюк.

По его словам, светофор сломался из-за выгоревшего провода — соответственно отключился блок управления.

— Два дня устанавливали. Сначала меняли кабель, который в земле. Пока очистили, пока пропихнули… Вот включили. Все горит, все работает, — успокоил автомобилистов Андрей Александрович.