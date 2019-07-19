Обрекли на смерть березы уродливым обрезанием на улице Красноармейской в Бердске

Взрослые деревья обрубили не под корень, а посередине ствола. Вероятно, они мешали проводам. Лесники предрекают гибель березам — они не выдерживают кронирования.

Уродливо смотрятся обрубленные наполовину березы

Обрубленные наполовину березы на ул. Красноармейской в Бердске привлекли внимание горожан. «Зачем так?», — спрашивают бердчане, возмущенные глумлением над деревьями. Жители Красноармейской не при чем. Они рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что деревья половинчато «рубила администрация» в прошлом году.

— Администрация приезжала. Смотрите, сколько проводов. И что было делать — сучки подпиливать? Не знаем, почему не срубили до земли, — прокомментировали жители одного из ближайших домов, отметив, что совсем недавно переехали.

Начальник управления ЖКХ Максим Совбанов предположил, что обрезать березы могли энергетики, чтобы обезопасить электропровода. Руководитель бердского участка РЭС Игорь Михин предложил запросить информацию в письменном виде.

А лесники называют такую обрубку деревьев издевательством над зелеными насаждениями. Такая обрезка деревьев называется кронированием и делается для того, чтобы сформировать более красивую крону, не позволить расти веткам в определенном направлении.

— А березы засохнут, — сделал вывод начальник участка Бердского лесхоза Вадим Ковалевский.

По его словам, березы, сосны, осины и липы не кронируют, поскольку такой операции они не выдерживают. Она хороша для тополей и кленов.

— Последние придаточные почки вылезают, а на следующий год деревья засохнут. Будет в труху превращаться, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Ковалевский, предположив, что рубщики поленились или решили сэкономить, не став убирать деревья под корень. — Сейчас любой загуглится и узнает, как правильно рубить, не обращаясь к специалистам.

Обрубыши стоят по обе стороны ул. Красноармейской, явно не украшая пейзаж.В общей сложности подготовили к смерти 7 берез.

Не вписывают в пейзаж обрубленные деревья