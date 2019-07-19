Около 20 тысяч больных гепатитом С живут в Новосибирской области

Признаки заболевания проявляются только тогда, когда оно осложняется циррозом печени. Диагностировать гепатит С можно по отекам, увеличению живота, кожному зуду и желтухе.

Заразиться гепатитом С можно через кровь, реже — половым путем

Гепатит, ВИЧ, СПИД — одни из самых серьезных и распространенных социальных заболеваний. Гепатит из них лучше всего лечится, но при этом не менее опасен. По каким признакам можно определить, что у тебя гепатит? Как не заразиться этой страшной инфекцией и где подстерегает опасность? Оказывается, главные зоны риска — очень популярные сейчас места — тату салоны и кабинеты маникюра. Подробности «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сегодня, 19 июля.

— На сегодняшний день в Новосибирской области диагноз вирусного гепатита подтвержден у 19 951 пациента. На начальных стадиях определить, что у тебя гепатит практически невозможно. На самочувствие это практически не сказывается, — отмечает Лариса Леонидовна.

Зачастую гепатит при каком-либо обследовании оказывается случайной находкой. Признаки заболевания проявляются только тогда, когда оно осложняется циррозом печени. Цирроз проявляется такими симптомами, как отеки, увеличение живота, кожный зуд, желтуха.

Лариса Позднякова отметила, что профилактика по гепатиту как таковая в области не проводится. Решающую роль играет здоровый образ жизни, питание, спорт.

— Сейчас горожане часто посещают салоны тату мастеров, маникюрные кабинеты. Важно знать, что гепатит передается через кровь, но и в том числе через плохо обработанные инструменты. Половым путем реже. Здесь ключевой момент — соблюдение правил личной гигиены, — отмечает Лариса Леонидовна.

Также последние годы широко проводится вакцинация против гепатита В и дает хорошие результаты. Против гепатита С пока вакцины нет. Если гепатит у человека осложняется циррозом, по статистике его продолжительность жизни составляет 15-20 лет.

Главный способ определить есть ли у тебя гепатит — сдать анализ на эту инфекцию.