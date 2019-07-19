Причиной задымления Boeing 737 в Шереметьево могла оказаться жидкость в системе кондиционирования

При подготовке Boeing к вылету мог быть нарушен технологический регламент. Попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения могло спровоцировать задымление в пассажирском салоне.

Всего на борту лайнера находились 187 человек

Попадание технологической жидкости в системы жизнеобеспечения могло спровоцировать задымление в пассажирском салоне Boeing 737, который готовился к вылету из Москвы в Ереван. Экипаж лайнера из-за сработавших датчиков задымления остановил самолет на рулевой дорожке и экстренно эвакуировал пассажиров. Возгорания на борту не было.

В Росавиации сообщили, что пассажиров, эвакуированных с рейса Москва — Ереван, планируют отправить резервным бортом в 04:30 по московскому времени.

Ведомство сформировало специальную комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента, произошедшего в аэропорту Шереметьево.

По предварительной информации, при подготовке Boeing к вылету мог быть нарушен технологический регламент, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Всего на борту лайнера находились 187 человек, во время эвакуации по надувным трапам восемь из них пострадали.

Источник: tvzvezda