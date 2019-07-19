Ядовитая бомба: Травит бензапиреном котельная жителей поселка в Искитимком районе

Чудовищная картина в п. Степном. А потом здесь собирают грибы

Экологи бьют тревогу: жителей поселка Степного в Искитимском районе травят бензапиреном, сообщает сайт «Весь Искитим».

Сергей Пащенко, ученый и независимый эколог, еще зимой, узнав об этой проблеме, начал стучаться во все двери и бить во все колокола.

— Мне прислали фотографии из Степного с черным снегом. Я этим заинтересовался. Выяснилось, что в местной котельной примерно год назад сломалась труба, из-за чего увеличились выбросы бензапирена. Концентрация стала аномально высокой, — прокомментировал сайту «Весь Искитим» Сергей Эдуардович.

Позже по просьбе поселковцев Пащенко переслал информацию в различные инстанции — администрацию Искитимского района, в правительство региона и губернатору Новосибирской области.

— Тревожно, что большие концентрации бензапирена обнаружили в одном из дворов, на расстоянии 200 метров от котельной. В официальных ответах указали, что такие показатели бензапирена относятся к «чрезвычайно опасной» категории. А значит, людей надо переселять. В 1000 метрах от источника загрязнения находится большая школа — на 200 человек, — подчеркнул эколог.

По его словам, бензабирен не разлагается 20 лет, поступает в организм. С одной стороны, власть и контролирующие органы признали, что опасность существует. А с другой — котельную так и не ремонтируют.

— Ситуация находится в подвешенном состоянии, хотя прошла уже половина лета. И если в ближайшие пару недель ничего не изменится, возникнет чрезвычайная ситуация. Бензапирен очень опасное вещество. В Искитимском была похожая картина в 1990-е годы. Сейчас ситуация тупиковая.

Он полагает, что Искитимский район мог бы внедриться в какие-либо федеральные и областные программы, чтобы поправить экологическую обстановку. Но в поселке «сложились внутренние противоречия, жители разбились на группы» и ничего не сдвигается с мертвой точки, считает Пащенко. Многие опасаются, что если котельную закрыть, то Степной замерзнет зимой. Дескать, денег на ремонт трубы у сельсовета и района нет.

Впрочем, замглавы Искитимского района Светлана Зубарева ответила 10 июля Сергею Пащенко: отсутствуют доказательства того, что бензапирен, обнаруженный в почве поселка Степного «образовался в результате деятельности МУП «Западное», который обслуживает котельную.

Такой ответ, по словам независимо эколога, еще более усугубляет ситуацию, поскольку неизвестный источник выбросов бензапирена.

— С известным источником можно работать — отремонтировать трубу, например. А с неизвестным сразу нужно объявлять ЧС регионального масштаба. Здесь уже и Москва зашевелится, — полагает Пащенко.

Об этом он известил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В общественной приемной главы региона экологу ответили, что его обращение направили для проверки в Роспотребнадзор.

Ведомство дало предписание провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу — исследовать почву на содержание бензапирена на участке дома №6 на ул. Новой. И направило обращение Пащенко в администрацию Искитиского района.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Даниленко сообщил экологу, что в случае выявления нарушения природоохранного законодательства «будут привлечены к административной ответственности виновные лица и выдано предписание об устранении нарушений».

Вместе с тем, районные власти признали: выбросы бензапирена есть. По словам Зубаревой, в мае 2019 года муниципальное предприятие «Западное» замерило «факторы промышленных выбросов в атмосферу».

— По итогам обследования предприятию присвоена третья категорич негативного воздействия на окружающую среду. На основании этого разрабатывается программа экологического контроля, проведена инвентаризация источников выбросов. В соответствии с планом ремонтных работ предприятия к отопительном сезону2019-2020 годов запланирована установка индивидуальных дымовых труб и системы золоулавливания на каждый котел котельной п. Степной, — заявила замглавы района.

Сергей Пащенко советует искитимской власти обратиться к специалистам-котельщикам и не тянуть, не замыливать проблему, как говорит Путин. Скоро холода в Сибири…

А люди в Степном собирают овощи с огородов бензапиреновых, продают в город, консервируют на зиму…

Бердчанам бензапирен не страшен. Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» специалист управления природными ресурсами Людмила Ситникова, превышения ПДК по этому показателю в воздухе Бердска не обнаружено.

— На основании данных ежемесячной справки о загрязнении окружающей среды на территории Бердска Западно-Сибирского управления гидрометеорологии превышения санитарно-гигиеничеких нормативов по бензапирену не зафиксировано. В июне значения были в пределах нормы, — пояснила Людмила Александровна, отметив, что это обычная для Бердска практика — отсутствие повышенного содержания бензапирена в воздухе.

Труба котельной в п. Степном коптит

справка

Бензапирен образуется при сгорании углеводородного жидкого, твёрдого и газообразного топлива. В окружающей среде накапливается преимущественно в почве, меньше в воде.

Бензапирен является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды, он опасен для человека даже при малой концентрации, поскольку обладает свойством биоаккумуляции. Будучи химически сравнительно устойчивым, он может долго мигрировать из одних объектов в другие. В результате многие объекты и процессы окружающей среды, сами не обладающие способностью синтезировать бензапирен, становятся его вторичными источниками. Бензапирен оказывает также мутагенное действие.

В экспериментальных исследованиях бензапирен был испытан на девяти видах животных, включая обезьян. В организм он может поступать через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт и трансплацентарным путём. При всех этих способах воздействия удавалось вызвать злокачественные опухоли у животных.

Основными источниками бензапирена, потребляемого человеком, являются: окружающий воздух, табачный дым, отопление (сжигание древесины, угля или других биомасс), автомобильный транспорт, асфальт, каменноугольные смолы.