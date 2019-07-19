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Привязали падающий столб над дорогой около ТЦ «Орбита» в Бердске

14:07 19.07.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Фонарный столб находится под напряжением. Если он рухнет, то трагедии не избежать.

Привязали падающий столб над дорогой около ТЦ Орбита в Бердске
Фонарный столб накренился на ул. Лунной

Поразились подвязанному к дороге фонарному столбу на ул. Лунной возле ТЦ «Орбита» жители Бердска сегодня, 19 июля. Горожане недоумевают: столб находится под напряжением. В случае его падения — трагедии не избежать. Напомним, на ул. Лунной проходят масштабные работы. Дорогу реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Директор управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов не в курсе о накрененном фонарном столбе. Не знают и о необычном способе крепления столба в Горсвете Бердска.

— Мы не знаем о таком фонарном столбе. Нужно выезжать на место и смотреть о чем идет речь, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» главный инженер бердского Горсвета Евгений Вахрушев сегодня, 19 июля.

Он посоветовал обращаться за комментарием в понедельник, 22 июля. Надеемся, что в ближайшие выходные столб не рухнет на мимо проезжающие автомобили.

Привязали падающий столб над дорогой около ТЦ Орбита в Бердске
Привязали падающий столб над дорогой около ТЦ Орбита в Бердске
Привязали падающий столб над дорогой около ТЦ Орбита в Бердске
Привязали падающий столб над дорогой около ТЦ Орбита в Бердске
Привязали падающий столб над дорогой около ТЦ Орбита в Бердске
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