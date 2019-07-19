Новый перерасчет ждет пенсионеров с 1 августа

Это коснется людей, которые формально «ушли на покой», но продолжают трудиться. По разным обстоятельствам. Для большинства же важна лишняя копеечка в семейном бюджете.

Власти успокаивают: «лишний» балл не пропадет, его потом посчитают

Традиционно в начале августа производится перерасчет пенсий работающим пенсионерам — людям, которые формально «ушли на покой», но продолжают трудиться. По разным обстоятельствам. Кто-то не желает оставлять любимое дело. Для большинства же важна лишняя копеечка в семейном бюджете. Эта постпенсионная деятельность сказывается на размере пенсии — раз в год её увеличивают. На сколько именно, рядовому пенсионеру заранее не просчитать.

Индексацию пенсий рабочим пенсионерам отменили еще в 2016 году. Отменили, правда, только в оперативном формате: по окончании трудовой деятельности все непроизведенные индексации учтут и приплюсуют. Но это потом. В текущем же режиме единственный вариант увеличения пенсий — это ежегодный их перерасчет. В расчетах учитывается все — и длительность дополнительного трудового стажа, и размер зарплаты в этот период.

Очевидно, что работающим пенсионерам хотелось бы как-то ориентироваться в том, на сколько прирастет их доход. А вот с этим — с возможностью самостоятельного прогноза — большая напряженка. Формула расчета прибавки на сайте Пенсионного фонда (ПФР) выложена в открытом доступе. Кто хочет размять мозги, взгляните просто из любопытства. В формуле … 19 знаков (не считая пары скобок).

Не огорчайтесь, что ничего из этой абракадабры не поняли, не списывайте на возраст: даже большинство специалистов эта формула тоже вгоняет в ступор. «Удар ниже пояса, — комментирует просьбу помочь «расшифровать письмена» аналитик «Финам» Алексей Коренев. — Почти никто эту формулу не понимает, подозреваю, что и в ПФР тоже. Уже давно идут разговоры о том, чтобы отказаться от нее, либо изменить таким образом, чтобы она позволяла обычным людям адекватно оценивать свою будущую прибавку к пенсии. Но ничего не делается. То ли из-за бюрократической инерции — у нас же сложно внести изменения в официальный документ. То ли специально, чтобы люди не парились — ну, дадут что-то, будь благодарен».

Тем, кто все-таки хочет потренироваться в разгадывании этого ребуса, расскажем о механизме перерасчета простыми словами. Добавка — по этой жуткой формуле — высчитывается в баллах. А стоимость одного балла ежегодно определяет правительство, исходя из того, как обстоят дела с бюджетом. И стоило городить огород с высшей математикой, если размер прибавки все равно «назначают» по текущим возможностям?!

По результатам 2018 года работающим пенсионерам решили прибавить максимум по 3 балла. Стоимость одного балла с января 2019-го «назначили» в размере 87,42 рубля (повысили, однако: годом ранее она составляла 81,49 рубля). Итого, прибавка к пенсии после перерасчета 1 августа составит максимум 244,47 рубля.

Тех же, у кого за тот период баллов получилось больше, власти успокаивают: «лишний» балл не пропадет, его потом посчитают. Вот только как бы обычному работающему пенсионеру узнать про свой неучтенный балл? Перерасчет ведь происходит в беззаявительном порядке, то есть «автоматом», молча — сколько насчитали, столько и получи. Выходит, вычислить реальное количество «трудобаллов» — учтенных или не учтенных — можно только одолев зубодробительную формулу. Дерзайте, пожилые: времени впереди навалом.

Источник: МК