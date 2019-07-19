Убила пациентку во время аборта врач в Кемерово

Гинеколога обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. медика оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Женщина во время разбирательств заплатила матери жертвы 600 тысяч рублей, мужу – еще 300 тысяч рублей

Врач кемеровской больницы попала под суд после того, как ее действия привели к гибели женщины, которая хотела прервать беременность.

В Кемерове осудили 65-летнюю акушера-гинеколога, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как установило следствие, в августе прошлого года в кемеровскую больницу обратилась 34-летняя горожанка, которая захотела сделать аборт. При этом она предоставила результаты предыдущих анализов, которые нужно было учесть, но врач закрыла на нюансы глаза.

– Обвиняемая данную информацию к сведению не приняла, дополнительных уточняющих диагноз исследований не назначила. В результате врачом была избрана неверная тактика оперативного вмешательства, во время которого потерпевшая скончалась, – рассказали в СУ СКР.

Судмедэкспертиза показала, что гибель произошла именно из-за ошибки гинеколога. Женщина во время разбирательств заплатила матери жертвы 600 тысяч рублей, мужу – еще 300 тысяч. В итоге суд признал акушера виновной, но вместо лишения свободы выписал штраф в 50 тысяч рублей.

Источник: vse42