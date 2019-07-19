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СОБР проводит обыски на пельменном заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском

13:45 19.07.2019 Фото: стоп-кадр с видео Вести-НСК
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Правоохранители даже сломали шлагбаум. на заводе встало производство. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

СОБР проводит обыски на пельменном заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском
Телефоны завода «Сибирский гурман» не отвечают

Как сообщили очевидцы в редакцию «Вести Новосибирск», сегодня, 19 июля, на заводе «Сибирский гурман» проходят обыски. Работает специальный отряд быстрого реагирования (СОБР), специалисты даже сломали шлагбаум. Телефоны завода «Сибирский гурман» не отвечают.На заводе встало производство.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. В пресс-службе СУ СК России по региону оперативный комментарий взять не удалось. «Вести» следят за развитием событий.

Источник: NSKTV

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