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17 влюбленных пар поженились в проливной дождь 19 июля в Бердске

18:00 19.07.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Одна пара передумала связывать себя узами брака. Дождь на свадьбу по примете — к удачной семейной жизни.

17 влюбленных пар поженились в проливной дождь 19 июля в Бердске
Екатерина и Александр Соловьевы решили пожениться в красивую дату

Екатерина и Александр Соловьевы решили отметить день рождения семьи в красивую дату и выбрали 19 июля 2019 года. Бердчане верят,что этот день принесет им долгий и счастливый брак.
По приметам, пары, которые заключили союз в этот день, приобретают в лице супруга и супруги верного и надежного друга. А дождь на свадьбу по примете — к удачной семейной жизни.
Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Бердска Дарья Скоромных, 19 июля поженились 17 пар:

— Сегодня замечательная дата — 19. 07. 19. Все даты с цифрой 9 до конца лета заняты. В этот день, было запланировано 18 регистраций. Вступили в брак 17 пар.

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От редакции

Вы верите в свадебные приметы?

Аноним, 19 июля 2019 19:49
Это мой старый одноклассник, а я новую юбку примеряла

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