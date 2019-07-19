17 влюбленных пар поженились в проливной дождь 19 июля в Бердске

Екатерина и Александр Соловьевы решили пожениться в красивую дату

Екатерина и Александр Соловьевы решили отметить день рождения семьи в красивую дату и выбрали 19 июля 2019 года. Бердчане верят,что этот день принесет им долгий и счастливый брак.

По приметам, пары, которые заключили союз в этот день, приобретают в лице супруга и супруги верного и надежного друга. А дождь на свадьбу по примете — к удачной семейной жизни.

Как рассказала «Курьер.Среда.Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Бердска Дарья Скоромных, 19 июля поженились 17 пар:

— Сегодня замечательная дата — 19. 07. 19. Все даты с цифрой 9 до конца лета заняты. В этот день, было запланировано 18 регистраций. Вступили в брак 17 пар.