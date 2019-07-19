Скитающуюся 5 лет одинокую собаку Люську решили не отдавать в неволю дачники Бердска

Дачники часто подкармливают собаку

Дачники сообщества «Восток-2» решили не обращаться в приют бездомных животных «Надежда». «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о бездомной собаке Люське , которая уже пять лет живет за бердским химическим заводом. Жители «Восток-2» обеспокоились, что в последнее время собака стала выглядеть болезненно.

Мы связались с директором приюта бездомных животных «Надежда» Дмитрием Ильченко. Он выразил готовность определить собаку и оказать необходимую ветеринарную помощь.

– Посоветовались с дачниками и решили – лучше пусть живет как живет. В приюте она просто не выживет. Она одиночка, никогда не видели за 5 лет, чтобы она щенилась. На зиму она видимо уходит на территорию завода. Там, думаю, ее тоже подкармливают. Подумали и решили – пусть свой век доживает не в неволе. А выживет зиму или нет – увидим в следующую весну. Спасибо за реакцию, – написал сегодня в сообщество Вконтакте редакции «Курьер. Среда. Бердск» Николай.

О жизни Люське «Курьер. Среда. Бердск» рассказал и дургой житель Бердска:

– Я эту Люську обычно в зимний период видел, сейчас летом не вижу. Работаю на территории химзавода. Подкармливал всегда и ее, и ее друга. Весной у друга Люськиного были проблемы: его собаки подрали, за шею покусали сильно, и на лапе у него там то ли в капкан попал, то ли в результате драки, кусок мяса висел. В статье написано, что он куда-то пропал, так я его после вот этих всех проблем забрал себе. Неделю лечил в лечебнице, потом неделю еще дома лечил, уколы ставили, теперь вот живет у меня. Назвал его Сэм. У меня три подобных собаки: две с химзавода и одну тут у себя в гаражах подобрал, тоже собаки покусали, и три кота. Про Люську я единственное знаю, что ее стерилизовали, и после этого у нее что-то доверие к людям закончилось. Она и меня, хоть я ее кормлю, близко не подпускала, – рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Шевченко.

Все же дачниками решено было оставить все, как есть. Возможно, перемещение собаки в приют вызовет у нее стресс. Но заметное ухудшение в ее здоровье оставляет вопрос: сможет ли Люська пережить следующую зиму?