Опасно свисающий электрокабель убрали РЭС с тротуара в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что оголенный кабель принадлежит местному подразделению электрических сетей. Объяснить его происхождение энергетики готовы только по запросу редакции.

Оголенные кабели свисали до земли

В пятницу утром Курьер. Среда. Бердск» получил информацию о том, что болтающиеся кабели возле магазина «Любимый сад» по ул. Суворова рядом с остановкой принадлежат компании «Региональные электрические сети».

Накануне никто не смог пояснить происхождение и определить уровень опасности свисающих трех кабелей. 18 июля редакции заявили, что ничего не знают об этом в РЭС, в муниципальном предприятии «ГорСвет» и в управлении гражданской защиты населения мэрии Бердска.

По словам продавца магазина «Любимый сад» Юлии, оголенные провода появился еще 4 дня назад. Но упал он сам или их кто-то обрезал, она не знает.

Начальник бердского участка РЭС Игорь Михин сообщил, что официальный ответ можно получить по редакционному запросу в новосибирский офис компании. «Курьер. Среда. Бердск» направил запрос, чтобы выяснить, почему висели кабели и представляли ли они опасность для окружающих.

Напомним, 17 июля в Новосибирске произошла трагедия: 10-летний мальчик забрался на несанкционированный мусорный отвал, коснулся провода высоковольтной линии электропередач напряжением в 10 тыс. вольт и мгновенно умер.