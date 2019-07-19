19.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

С астероидом может столкнуться земля 9 сентября 2019 года

13:15 19.07.2019 Фото: Pixabay
0

Наблюдения позволили рассчитать траекторию его полета и показали, что 2006 QV89 относится к группе аполлонов — астероидов, время от времени пересекающих орбиту Земли с внешней стороны.

С астероидом может столкнуться земля 9 сентября 2019 года
Размеры астероида составляют от 20 до 50 метров

Астероид 2006 QV89 был открыт 13 лет назад, летом 2006 года, когда он сблизился с Землей на расстояние в несколько миллионов километров. Наблюдения позволили рассчитать траекторию его полета и показали, что 2006 QV89 относится к группе аполлонов — астероидов, время от времени пересекающих орбиту Земли с внешней стороны. Тогда же выяснилось, что 9 сентября 2019 года он должен снова приблизиться к планете, причем шансы на столкновение оценивались, по разным данным, как 1 из 7300 или даже 9100.

Стоит сказать, что 2006 QV89 не слишком велик, его размеры составляют от 20 до 50 метров, так что даже в случае удара ждать глобальной катастрофы не стоит. Повлечь серьезные разрушения он способен лишь локально — и то в случае падения на густонаселенную местность, как это случилось с 20-метровым Челябинским метеоритом. Тем не менее европейские астрономы внимательно следят за приближением 2006 QV89 и 4-5 июля провели новые наблюдения с помощью расположенного в Чили телескопа VLT. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном ESA.

Пока что из-за большого расстояния и малых размеров заметить астероид, просто осматривая небо, невозможно. Поэтому ученые сфокусировались на определенных узких областях, где, по различным расчетам, 2006 QV89 может находиться в данный момент. По их словам, разрешение VLT позволило бы увидеть здесь и куда более мелкие объекты, однако никаких следов обнаружено не было. Все это позволило ученым пересмотреть будущую траекторию астероида и вовсе лишить его каких-либо шансов на столкновение с Землей.

Источник: naked-science

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Опасаетесь столкновения?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования