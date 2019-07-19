Сделать экс-сотрудников ФСБ невыездными на 5 лет предложила Госдума

В последнее время в других странах все чаще стали задерживать граждан, уволенных из органов безопасности, и привлекать их к уголовной ответственности «исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах».

Мера призвана защитить бывших сотрудников ФСБ от преследования и провокаций

В Госдуму внесли законопроект о запрете сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения из спецслужбы. Эта мера призвана защитить бывших сотрудников ФСБ от преследования и провокаций, говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас закон позволяет сделать бывших сотрудников ФСБ невыездными, только если они имели доступ к государственной тайне или другой засекреченной информации.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время в других странах все чаще стали задерживать граждан, уволенных из органов безопасности, и привлекать их к уголовной ответственности «исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах». Поэтому в связи с «напряженной международной обстановкой» и на фоне откровенно враждебных действий и провокаций со стороны ряда иностранных государств в отношении России и отдельных ее граждан, они предлагают дополнительные меры по обеспечению безопасности сотрудников ФСБ, как военнослужащих, так и гражданских.

Авторы поправок — депутаты Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев и Адальби Шхагошев.

Пискарев объяснил, что речь идет о защите от провокаций как со стороны государственных органов других стран, так и преступных групп. «Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений», — добавил он.

Источник: Интерфакс