Пес Гоша спас сбежавшего из дома 3-летнего мальчика на железнодорожных путях в Абакане

Находившийся в гостях у бабушки малыш воспользовался временным отсутствием взрослых и ушел со двора. Всю дорогу его сопровождал пес. Именно он вывел работника РЖД на ребенка, сидевшего в зарослях травы.

Пес Гош попал в аварию. Все семейство выхаживало собаку

В дежурную часть Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России поступило сообщение от работников дистанции пути, что в районе остановочного пункта «Питомник» на перегоне станций Абакан-Ташеба обнаружен ребенок без сопровождения взрослых.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и инспектор отделения по делам несовершеннолетних (ОДН). На вид мальчику было около трех лет, в силу возраста, малыш не смог назвать место жительства и пояснить причину нахождения возле железнодорожных путей. Признаков какого-либо насилия над ребенком обнаружено не было. Он находился в хорошем настроении, его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Транспортные полицейские приступили к установлению личности мальчика и поиску его законных представителей. Стражи правопорядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых было установлено, что его разыскивает бабушка, ранее обратившаяся в Абаканскую городскую полицию.

Инспекторы по делам несовершеннолетних Абаканского ЛО МВД России передали малыша родителям и выяснили причины и обстоятельства инцидента.

Установлено, что трехлетний мальчик живет в городе Минусинске, воспитывается в полной и благополучной семье. Он находился в гостях у бабушки, проживающей на окраине Абакана в строящемся микрорайоне дачного массива. Рано утром она уехала по делам в центр города, а внук остался под надзором прабабушки. Мальчик играл во дворе дома. Женщина ненадолго отлучилась, вернувшись во двор, обнаружила отсутствие правнука.

По данному факту сотрудники провели с родителями профилактическую беседу, предупредили их об ответственности за воспитание несовершеннолетнего. В рамках проведенной проверки по сообщению о происшествии полицейские направили информации в органы системы профилактики города Минусинска.

В ходе разбирательства инспекторы ОДН обратили внимание на уникальное, по-дружески заботливое поведение собаки, сопровождавшей малыша. Со слов работника железной дороги, именно пес привел его к мальчику, сидевшему на земле в зарослях высокой травы.

— Домашний пес по кличке Гоша сопровождал своего юного хозяина и в момент приезда опергруппы. Он ни на шаг не отходил от ребенка. Вместе с ним залез в кабину служебного автомобиля, и обнял передними лапами его ногу. Попытки вывести собаку из машины не увенчались успехом, она постоянно находилась возле ног малыша, — сообщила специалист направления по связям со СМИ

Абаканского линейного отдела (ЛО) МВД России Любовь Гурьянова.

Такое преданное поведение собаки обусловлено перенесенной им ранее травмой. Со слов хозяйки, будучи щенком, он попал под машину. Его долго выхаживали всей семьей, теперь, в знак благодарности дворняга Гоша дарит всем домочадцам ласку и заботу.