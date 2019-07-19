Застраивать леса коттеджами могут разрешить в России

Под видом баз отдыха появятся частные элитные владения

Вокруг крупных городов могут быть вырублены гектары лесов под строительство коттеджей, опасаются экологи. К этому может привести законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму,— он разрешает капитальную застройку лесов для отдыха и туризма. По мнению экологов, под видом баз отдыха появятся частные элитные владения, что неминуемо приведет к всплеску массовых волнений. В Минприроды с этим не соглашаются и полагают, что инициатива будет стимулировать развитие внутреннего туризма в регионах и привлекать дополнительные инвестиции в лесное хозяйство.

В распоряжении “Ъ” оказался разработанный Минприроды проект поправок к Лесному и Градостроительному кодексам, регулирующий вопросы строительства в лесах. В частности, документ разрешает в целях рекреации строить на лесных участках объекты туриндустрии и спорта, детские и спортивные лагеря, а также «иные объекты капитального строительства и некапитальных строений, необходимых для осуществления рекреационной деятельности». Для этого государственные и муниципальные учреждения, а также юрлица и индивидуальные предприниматели должны получить участок в аренду для рекреации. Затем региональные чиновники могут выдать разрешение на строительство. В законопроекте обозначается, что в совокупности объекты, предназначенные для отдыха, туризма или занятий физкультурой и спортом, не могут занимать более 20% от площади арендуемого участка.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин объясняет, что сейчас для подобной деятельности разрешается устанавливать в лесах только временные постройки. «Бывают случаи, конечно, что строят на свайном фундаменте трехэтажный дом и в суде пытаются доказать, что это некапитальное строительство. Бывает, что суд соглашается»,— говорит господин Крейндлин. Он опасается, что этот документ приведет не только к легализации существующих санаториев и других объектов, но и к строительству частных коттеджей под видом объектов спорта и туриндустрии: «Это в большей степени коснется крупных городов, например, Москвы и Питера, рядом с которыми огромное количество желающих хотят построить себе дома и другие объекты из-за доступности к агломерациям». Эксперт обращает внимание, что этот законопроект не проходил общественные обсуждения на портале нормативно-правовых актов.

Процедура перевода из одной категории земель в другую (например, из лесного фонда в земли населенных пунктов) длительная, сложная и дорогая, говорит координатор лесной программы «WWF России» Константин Кобяков. Кроме того, для этого необходимо пройти общественные обсуждения. «Эта процедура облагается налогами, и какой-то процент лесов, который будет вырублен, компенсируется,— говорит эксперт.— Поэтому произойдет потеря не только лесов, но и поступлений в бюджет». Кроме того, подчеркивает он, в населенных пунктах градостроительные нормы регламентируют правила строительства, а отсутствие таковых для земель лесного фонда сделает его застройку неконтролируемой.

В пояснительной записке говорится, что документ не нарушает права граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах. «В Московской области немало случаев, когда лес хотят взять в рекреационную аренду, потому что это дешевле всего,— говорит Константин Кобяков.— В итоге территория ограждается высоким забором, и там стоит особняк. Это незаконно, но как раз на Подмосковье нацелены люди, которые могу позволить себе коррупционные издержки». Господин Кобяков отмечает, что уже сейчас такие ситуации провоцируют протестные настроения, и предполагает, что в случае принятия законопроекта произойдет рост социальной напряженности.

В Комитете лесного хозяйства Московской области, куда законопроект поступил на согласование, сообщили, что концептуально поддерживают его: «Мы видим необходимость его актуализации с учетом требований времени — с увеличением антропогенной нагрузки на леса Московской области изменились запросы граждан, появились новые проекты и происходит активное развитие рекреационных зон». В Минприроды “Ъ” заявили, что ограничения, вводимые законопроектом, не приведут к неконтролируемой или чрезмерной застройке лесных участков. В частности, строить рекреационные объекты можно будет в «специальных зонах», которые будут определены в лесохозяйственном регламенте субъекта после прохождения им процедуры общественного обсуждения. «Предполагается, что положения законопроекта позволят повысить качество отдыха в лесах, а также стимулировать развитие в регионах внутреннего туризма и привлечь дополнительные инвестиции в лесное хозяйство»,— заявляют в природоохранном ведомстве. В Минприроды также сообщили, что законопроект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, поддержан Государственно-правовым управлением президента и подготовлен к внесению в Госдуму.

Источник: Коммерсант