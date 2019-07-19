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Убил глотком алкоголя 2-месячного младенца родной дедушка в Китае

12:15 19.07.2019 Фото: pixabay
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Родственники и друзья собрались за праздничным столом, чтобы отметить пополнение в семье. Дедушка поднял бокал и произнес тост. Тогда один из гостей пошутил, что дедушка не может пить алкоголь без своего внука. Мужчина дал младенцу отхлебнуть из своего бокала.

Убил глотком алкоголя 2 месячного младенца родной дедушка в Китае
Спустя полчаса ребенок перестал дышать

В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.

Родственники и друзья собрались за праздничным столом, чтобы отметить пополнение в семье. В тот день младенцу исполнился ровно месяц. Дедушка со стороны отца ребенка поднял бокал и произнес тост. Тогда один из гостей пошутил, что дедушка не может пить алкоголь без своего внука.

В результате мужчина дал младенцу отхлебнуть из своего бокала. Мать немедленно взяла ребенка на руки. Спустя полчаса ребенок перестал дышать. Его доставили в больницу, однако врачам не удалось его реанимировать. Посмертное обследование показало, что мальчик умер в результате алкогольного отравления.

В феврале сообщалось, что в Китае 13-летнего подростка доставили в больницу с серьезным алкогольным отравлением после того, как отец заставил его выпить 100 миллилитров китайской водки байцзю. Инцидент произошел во время семейного застолья в честь Китайского нового года. Китаец пытался приучить сына к алкоголю.

Источник: Лента

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От редакции

В каком возрасте вы впервые попробовали алкоголь?

Аноним, 19 июля 2019 12:55
К сожалению старость, это ещё не гарантия наличие мозгов , а уж тем более житейской мудрости!

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