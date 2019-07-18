Пародонтит: что это такое и как с ним бороться?

Причин возникновения пародонтита множество: сердечно–сосудистые заболевания, сахарный диабет, нервное состояние человека, наследственность, язва желудка, аллергии и инфекционные заболевания

Человек очень часто беспокоится о своем здоровье. И это правильно, потому что каждому из нас хочется жить как можно дольше. Зачастую, люди концентрируют все свое внимание на такие части организма, как сердце, почки, желудок, конечности и другие. Но наша ротовая полость является одной из самых загрязненных областей. Сложно представить, но во рту практически у каждого человека живут и размножаются около 40 000 бактерий. Отсюда велик риск возникновения заболеваний полости рта, зубов и десен. Одной из самой распространенной болезнью такого рода является пародонтит.

Пародонтит – это болезнь, при которой воспаляются ткани, находящиеся вокруг зубов с последующим разрушением его связок и костной ткани челюсти, что впоследствии приводит к их выпадению.

Причин возникновения пародонтита множество: сердечно–сосудистые заболевания, сахарный диабет, нервное состояние человека, наследственность, язва желудка, аллергии и инфекционные заболевания. И если раньше это заболевание предписывали только пожилым людям, то сейчас около 80% населения страдают им.

Симптомы

Основными симптомами являются кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, обнажение шейки зубов — складывается ощущение, будто зубы увеличились. При этом они начинают шататься и двигаться. Но, к сожалению, люди, у которых проявляются такие симптомы, затягивают с визитом к врачу, а к тому времени как приходят в кабинет стоматолога – болезнь уже переходит в хроническую стадию. Поэтому очень важно регулярно проводить профилактику полости рта и держать на контроле состояние своих зубов и десен.

Если болезнь захватила

Первым этапом лечения является удаление зубного камня. Зубной камень образуется в результате окаменения и приклеивания остатков пищи, вредных микроорганизмов и других соединений на зубы. Ожесточенная чистка зубов и полоскание не смогут справиться с налетом. В этом случае следует сделать чистку с помощью ультразвука в кабинете стоматолога с помощью специализированного аппарата. Для комплексного лечения, необходимо обратиться к врачу – парондонтологу. В случае необходимости, он назначает препараты, антибиотики, витамины, различные процедуры, а что более важно, поможет правильно осуществлять гигиену полости рта. Ведь без собственного желания и усилий справиться с этой болезнью невозможно.

Как следить за своими зубами:

— чистка зубов два раза в день: утром и вечером. Движение щетки во время чистки должны быть сверху — вниз и снизу – вверх на всей площади зуба. Минимальное время данного процесса не менее пяти минут. Особенно важна чистка зубов на ночь: поскольку ночью замедляется процесс выделение слюны, микробы не удаляются в нужном количестве, а напротив, активно размножаются. Также необходимо очищать пространство между зубов с помощью зубных нитей – флоссами. Использование простой нитки может привести к ранению десны.

— выбор зубной щетки. Для более эффективного очищения зубов от налета требуется жесткая щетка. Ошибочно полагать, что такая щетка наносит вред деснам. Усиления кровоточивости десен будет наблюдаться только первое время, после они привыкнуть к жесткости щетины. Менять щетку необходимо каждый месяц.

— выбор зубной пасты. Зачастую при пародонтите зубы чувствительны к перепадам температуры и сладкому. Чтобы снизить эти неприятные ощущения, следует выбирать зубную пасту с фтором. Он обволакивает зубную эмаль и препятствует негативному воздействию. Также пасты на основе лекарственных трав снимают воспалительный процесс, обладают кровоостанавливающим эффектом. Они могут быть использованы для массажа десен. Достаточно выдавить некоторое количество пасты на палец и круговыми движениями втирать ее в поверхность десны.

— полоскание полости рта. Рекомендуется полоскать рот после каждого приема пищи, чтобы удалять остатки непрожеванной еды. Настои коры дуба, календулы, подорожника, шалфея и других трав также способствуют снижению пагубной микрофлоры полости рта.

— гидромассаж. Специальная насадка, установленная на водопроводный кран, помогает очищать межзубное пространство от остатков пищи, а также увеличивает кровоснабжение десен.

При первых признаках заболевания необходимо обращаться к специалисту. Полностью вылечить пародонтит практически невозможно, но при правильном подходе к лечению, можно остановить его дальнейшее развитие. Важно помнить, что чем раньше человек начнет заботиться о своих зубах, тем больше шансов сохранить безупречную здоровую улыбку на долгие годы.