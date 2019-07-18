Ремонтируем или обновляем: окна, двери, потолок, обои

Отремонтировать окно целесообразно, только если поломка незначительна, а срок службы конструкции еще не вышел за заложенные пределы

Достаточно часто возникает вопрос, стоит ли попробовать отремонтировать вещь своими силами или поступить проще и приобрести новую? Ответ на этот вопрос зависит от личных возможностей человека и его финансов. Можно сколько угодно откладывать ремонт какой-либо детали или вещи, однако стоит помнить, что вероятность окончательной поломки зависит от того, насколько долго вы будете тянуть с этим. Как и в любом другом деле, с проблемой нельзя мешкать, а нужно действовать оперативно. Наиболее популярные элементы, которые хотят обновить жильцы домов – это двери, окна, потолки и обои. Рассмотрим их более подробно.

Окно – путь света в квартиру

Отремонтировать окно целесообразно, только если поломка незначительна, а срок службы конструкции еще не вышел за заложенные пределы. Главной трудностью при этой процедуре, скорее всего, станет поиск деталей, подходящих для вашего окна. Производители, зачастую, выводят ранее произведенную продукцию из оборота, в связи с ростом качества технологий. Комплектующие детали к старым моделям, соответственно, также прекращают выпускаться. Единственной надеждой остаются остатки, которые можно поискать по различным складам. А фурнитура от другого производителя не всегда может подойти конкретно к вашему окну.

Однако существует ряд моментов, которые самостоятельно устранить крайне тяжело и лучше прибегнуть к помощи профессионалов:

— плохая функциональность оконного механизма заставляет прикладывать дополнительные усилия для открывания и закрывания окна, что приближает окончательную поломку деталей;

— плохая изоляция приводит к появлению влаги на поверхности окна, что вызвано повреждением стеклопакета или уплотнителя. Сбережение тепла в жилом помещении и шумоизоляция также зависят от состояния этих компонентов;

— загрязнение, которое способствует нестабильной работе механизмов. В этом случае поможет только профессиональная чистка;

— деревянные окна, которые хочется заменить на пластиковые.

Потолок – «небо» жилища

Принятие решения по замене или ремонту потолка зависит от его технического состояния. Если на потолке появились места с небольшими нарушениями, типа обвалившейся штукатурки, маленьких пятен или трещин, то их можно исправить собственными силами. Достаточно будет очистить поврежденные участки, обработать специальными растворами для укрепления и защиты от плесени, и нанести новый штукатурный слой.

Если же состояние потолка оставляет желать лучшего, то стоит заменить его на новый. На сегодняшний день, функционируют множество компаний, которые предоставляют разнообразный спектр услуг по установке натяжных потолков. Существует различные модели потолков, из всевозможных материалов и текстур, которые смогут угодить любому самому требовательному клиенту. Профессиональные специалисты фирмы помогут снять размеры комнаты и подобрать самый лучший вариант потолка.

Двери – врата дома

Практически любую проблему, связанную с дверью, можно решить самостоятельно. Достаточно только иметь подходящий инструмент и готовность заняться решением загвоздки. Сломалась ручка или замок? Не беда! Стоит только купить новую и поставить на место старой. Дверь перестала плотно закрываться или, наоборот, не открывается? Дело в нарушении баланса двери — подкручивание креплений на навесах решит этот вопрос. Раздражающий скрип петель устраняется с помощью капли масла, например, растительного. Единственным моментом, при котором стоит менять дверь полностью — это ярко выраженный дефект самого полотна.

Обои – лицо квартиры

Обои являются наиболее часто повреждающимся элементом квартиры. Дефекты появляются в самых разных местах и в самых разных масштабах. Наиболее радикальным способом борьбы с этим служит замена полосы обоев полностью, от потолка до пола. Этот вариант подойдет тем, кто имеет в запасе несколько таких же рулонов. Для тех, кто не может или не хочет делать это, существует ряд хитростей. Мелкие царапины можно заново заклеить клеем и прокатать валиком, выпустив воздух. Другой вариант – наложить заплатку точно такого же размера и рисунка. В местах швов, где происходит расхождение полос друг от друга, можно подобрать краску по цвету и покрасить это место. Пузыри исправляются путем их вскрытия и внесения клея внутрь, с последующим разглаживанием.

Ремонт – весьма ответственный процесс, который требует тщательного подхода и взвешенных решений. Стоит отметить, что порой ремонт обходится дороже, чем полная замена на аналогичный товар.