Чтобы могила не заросла плющом. Как бороться с сорняком на кладбище

Обязанностью любого человека, который похоронил своего близкого, является уход за могилой на кладбище. Таким способом сохраняется память и забота о человеке, который был частью нашей жизни.

Старт войны с бурьяном приходиться на начало весны, когда растения начинают получать от природы живительные силы

Уход за могилой — дело не совсем простое. Зачастую, сорная трава очень быстро вырастает на кладбищенском грунте, ведь для ее роста складываются очень благоприятные условия, потому что такой грунт ничем не обрабатывается. Старт войны с бурьяном приходиться на начало весны, когда растения начинают получать от природы живительные силы. И если упустить начало этого процесса, то к лету у могилы будет заброшенный и заросший вид. Существует несколько методов, которые могут помочь в борьбе с травой:

— Поскольку участок для обработки имеет ограниченное пространство, то его можно застелить плиткой, предварительно постелив подложку. Единственное, в таком случае трава все равно может пробиться через щели и зазоры. Если такое происходит, стоит попробовать обработать территорию химикатами.

— На кладбищенском грунте не возникает проблемы навредить культурным растениям или плодородности почвы, поэтому использовать можно всевозможные препараты. Обычно используются гербициды сплошного действия. Они отличаются тем, что уничтожают абсолютно всю растительность. Применять его необходимо на всей площади участка, а после засыхания травы, удалить ее. Эффективный промежуток между процедурами составляет две недели. Также возможно применять средства на основе глифосата. Это вещество через побеги, и листья проникает вглубь побегов и корней, останавливает обменные процессы внутри сорняка и приводит к его гибели.

Необходимо с особой осторожностью обращаться с такими препаратами, поскольку они являются крайне ядовитыми. Они способны вызывать острое отравление при попадании в дыхательные пути, на кожу, слизистые оболочки. Обязательным требованием при распылении гербицидов является использование средств индивидуальной защиты, а также применение их в сухую безветренную погоду, в сезон, когда сорняки начинают цвести, а так же при отсутствии посторонних лиц.

— Механическая уборка и мульчирование почвы. При обычном перекапывании грунта с удалением корней сорняков эффект сохранится на один сезон, поскольку растения с соседних участков быстро завоюют обработанную землю. Более действенным методом будет являться возведение барьера, который не пропускает солнечные лучи – это называется мульчированием. Использовать нужно непрозрачный материал, который стелется на землю. Главным достоинством использования такого способа, является возможность сохранить в целостности клумбы цветов и культурных растений. Однако, стоит отметить и недостатки такого метода:

1. Полное изведение сорняков будет достигнуто по истечению нескольких лет, поскольку растения сразу не погибают;

2. Как только пленка будет убрана, трава начнет расти еще более быстро;

3. Существует вероятность того, что сорняки начнут расти поверх пленки, из-за скапливаемой воды и земли, которая разносится ветром.

Кроме пленки можно использовать строительные сухие смеси, типа песка, щебня, гравия, золы, которые будет предотвращать поступление дневного света на растения.

— Также существуют народные средства борьбы с сорняками. Наиболее распространенными вариантами являются уксус и соль. Они готовятся в виде растворов, смешанных с водой в различных пропорциях. Ими обрабатываются участки, которые впоследствии становятся непригодными для произрастания любых видов растений.

Территорию около могилы лучше всего не оставлять пустой, поскольку на ней очень быстро вырастет новая трава. Выходом в такой ситуации будет являться посадка искусственного газона или неприхотливых культурных растений, аналогов сорнякам:

Седум. Цветет в конце лета, выглядит как маленькие кустарники различных форм, любит влагу и сырость;

Тимьян. Он плотно покрывает участок, устойчив к низким температурам, цветет в середине лета;

Азарум. Проявляется в виде широких листьев на небольшой ножке, любит влажную и рыхлую почву, относительно легко переносит зиму;

Живучка. Цветет раз в год, образуя единое полотно из мелких цветов, не требует ухода.

Уход за могилой является достаточно хлопотным занятием, учитывая обилие растущей на ней сорной травы. Единственное утешение в борьбе с ней является отсутствие необходимости сохранять плодородные свойства земли, что дает право применять абсолютно любые методы и средства.