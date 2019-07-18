Меня считают сумасшедшей: Высаживает сирень вдоль дороги пенсионерка в Бердске

Прохожие даже вызвались помочь. Они считают, что зеленая аллея только украсит ул. Лунную, где завершается реконструкция по нацпроекту.

Дорожный рабочий вызвался помочь Нине Алексеевне в посадке сирени

Пенсионерка Нина Алексеевна облагораживает территорию вокруг 9-этажного дома №14 на ул. Лунной в Бердске. Она сама живет в этом многоквартирнике и считает, что зелень под окнами украсит территорию. Это ее личная инициатива.

— Я хочу, чтобы здесь росла сирень. Потому что все пропадает, ничего не растет, а посаженная мной сирень прижилась, — Нина Алексеевна показывает на скудную аллею из засохших елок и зеленеющих кустов вдоль тротуара у проезжей части.

Два куста сирени она посадила в прошлом году. Этим летом снова взялась за посадки.

— Председатель кооператива нашего знает об этом. Все довольны. Правда, все считают меня сумасшедшей. С другой стороны дома, во дворе я тоже высаживаю «зелень», — улыбается Нина Алексеевна.

Теперь у нее будет больше времени заниматься посадками и уходом за зелеными насаждениями: 1 июля Нина Алексеевна вышла на пенсию.

Работавший на благоустройстве обочин дороги на ул. Лунной рабочий предложил молодой пенсионерке свою помощь. Нина Алексеевна неохотно отдала лопату. Но вскоре забрала: говорит, ей не в тягость, наоборот, очень нравится «копаться в земле» и потом наблюдать плоды своего труда в виде цветущей ароматной сирени.

— Будет красиво. Когда зацветет, будет, конечно, хорошо, — оценил добровольный помощник.

Елки, которые не прижились, высаживали другие жители дома «от имени кооператива». А посаженная Ниной Алексеевной сирень растет. Саженцы она берет от кустов, растущих на клумбах возле подъезда. Она полагает, что люди над ней смеются. Но прохожие всецело одобряют Нину Алексеевну, которая делает город краше. Зеленая аллея совсем не помешает отремонтированной по нацпроекту улице Лунной.

Как сообщал «Курьер. сСеда. Бердск», по графику реконструкцию улицы должны завершить к 1 августа. Но подрядчик пообещал губернатору закончить раньше.

Автор видео Анастасия Солодкова



Автор видео Анастасия Солодкова



Нина Алексеевна любит «копаться в земле»