По 25 км в день пробегает ради победы в марафоне «Большой пятерки» повар из Бердска

Андрей Еранский завоевал первое место в забеге на 18 км на Алтае. Его настольная книга «Тезариус вкусов» — энциклопедия по совместимости продуктов, где каждый ингредиент расписан на молекулярном уровне.

Андрей Еранский пробегает тысячи километров в марафонах, занимая призовые места

«Курьер.Среда.Бердск» продолжает рубрику «Профессионалы XXI века». Андрей Еранский выучился на радиотехника, но понял, что это — не его. После армии пошел работать поваром. Начинал в Бердске, полгода работал в Тайланде, сейчас — в качестве шеф-повара в Академгородке. Он не только прекрасно готовит, но и пробегает тысячи километров в марафонах, занимая призовые места.

Какими качествами нужно обладать, чтобы быть поваром?

— Работа повара — физически тяжелая, но из-за высокой зарплаты на ней работает много женщин. Нужно любить готовить и разбираться в технологии приготовления блюд, без этого никак. У тебя должно быть не только обоняние, но и слух, когда по шипению на сковороде, ты определяешь состояние продукта. Кулинария развивается, важно повышать свои знания. Я постоянно читаю кулинарные книги.

Ваша любимая кулинарная книга?

— Моя настольная книга «Тезариус вкусов» — энциклопедия по совместимости продуктов. Каждый ингредиент расписан на молекулярном уровне. Мой незаменимый помощник в работе.

Какие продукты входят в ваш рацион?

— Я — за сбалансированное питание. Можно получать белок и из растительной пищи, но он не настолько качественный, как мясной. И на блюда из бобовых приходится тратить больше времени. И по деньгам дороже. Если в месяц у вас уходит на продукты 10 тысяч рублей, став вегетарианцем, ваша продуктовая корзина вырастет до 15 тысяч ежемесячно.

Поделитесь секретами приготовления блюд для худеющих?

— Если вы решили похудеть, не считайте калории. Употребляйте фрукты и овощи по максимуму в свежем виде. При приготовлении используйте принцип альденте. Отдавайте предпочтение цельнозерновым крупам, необработанному рису.

Автор видео Елена Белоусова



Вы неоднократный победитель-марафонец. Во сколько лет стали бегать?

— Бегать начал после школы в 14 лет. (прим. ред.- Андрей закончил школу №8 ). Просто ради удовольствия, максимум по 10 км. Бегал в основном летом, пока нет снега и с большими перерывами. Прошлой весной решил пробежать первый полумарафон 21 км в рамках акции «Забег.рф». Понравилась атмосфера праздника и соперничества, решил к осени подготовится и пробежать свой первый марафон 42,2 км. Полетел ради этого во Владивосток, давно хотел там побывать и решил совместить с марафоном. Пробежал очень тяжело, понял что подготовка недостаточная.

Ваши успехи в этом году?

— К этому моменту в общем я пробежал порядка 6 тыс. км. В этом году поставил амбициозные планы — 2019 км за год, на данный момент осилил 1200 км. Был на двух марафонах: в Алма-Ате и в Томске, на трейле в 18 км на Алтае «Altay ultratraill», где занял первое место в своей возрастной категории и третье — в абсолютном зачете, проиграв второму месту 20 секунд.

Вы первый раз участвовали в забеге в горной местности. Как ощущения?

— Бегуны были со всей России и других стран. Нужна очень хорошая физическая подготовка и ясная голова. Кругом камни, склоны, чтобы избежать опасности, нужно постоянно думать, просчитывать действия наперед.

Планы на будущее?

— Я еду на полумарафон в Омск, в рамках которого готовлюсь к сентябрьскому московскому марафону на 42.2 км. Надеюсь, получить квалификацию на марафоны большой пятерки, для этого пробегаю до 25 км в день.

Герой Харуки Мураками в книге «О чем я говорю, когда говорю о беге» признавался, что после бега его охватывает отчаянное чувство свежести. Что вам дает бег?

— После физической активности нет лишних мыслей. Ты сосредоточен. Пробежавшись утром, я прихожу на работу максимально собранным.