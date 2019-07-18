Самым криминальным городом России признан Новосибирск

За пять месяцев 2019 года в регионе зарегистрировали 20,8 тыс. преступлений

Сервис Numbeo опубликовал результаты исследования уровня криминогенности 328 городов мира в 2019 году. В списке оказалось пять российских городов. Согласно итогам исследования, в Новосибирске отмечен самый высокий уровень преступлений — индекс преступности составил 47.64 из 100. В общем рейтинге городов он занял 125 место. Осенью прошлого года Новосибирск занял 135 место исследования, также заняв в списке городов РФ первое место.

Вторым российским городом по уровню криминала назван Екатеринбург (46.79 из 100). Тройку самых криминогенных городов РФ замыкает Москва (40.65 из 100). Санкт-Петербургу причислен индекс преступности 39.43 из 100. Самым безопасным из исследуемых городов России назван Нижний Новгород (27.03 из 100).

Согласно данным прокуратуры Новосибирской области, за пять месяцев текущего года в регионе зарегистрировали 20,8 тыс. преступлений. Это на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общем списке самым безопасным городом мира признана столица ОАЭ Абу-Даби (индекс преступности 10.61 из 100). Далее идут катарская Доха (11.69 из 100) и канадский Квебек (14,78 из 100).

Самым опасными городами планеты признаны венесуэльский Каракас (индекс преступности 85.26 из 100), Питермарицбург в ЮАР (82.94 из 100) и столица Папуа-Новой Гвинеи Порт Морсби (81.21 из 100).

Города ранжировались на основе соотношения индекса преступности и индекса безопасности. Индексы высчитывались из статистики совершенных преступлений. Суммарный показатель двух индексов составляет 100 пунктов.

Источник: РБК