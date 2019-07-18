Возвращение украинских моряков назвал реальным мощным шагом для прекращения войны Зеленский

По словам президента Украины, возвращение на родину моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, может стать шагом для возобновления нормального диалога с Россией.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, может стать шагом для возобновления нормального диалога с Россией.

«Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», — заявил он в видеозаписи на своем канале YouTube.

Вечером 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о первом телефонном разговоре президентов РФ и Украины. Их беседа состоялась по инициативе украинской стороны. В администрации Зеленского назвали этот диалог «первым шагом к возобновлению переговоров в нормандском формате» и выразили надежду на скорейшее освобождение удерживаемых лиц.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам до 24 октября.

Источник: ТАСС