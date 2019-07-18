Гастрономический тур по Бердску

Лето — время путешествий. В последнее время набирают популярность гастрономические туры. На это нужно время и большие деньги, однако, есть более бюджетный вариант — отправиться в бердские кафе и «попробовать» Европу и Азию на вкус.

В Бердске можно отведать блюда любой кухни мира

Европейский шик

Городской парк — излюбленное место отдыха горожан. Покатавшись на аттракционах, можно зайти в уютный ресторанчик. Мягкие диваны, живая музыка располагают к отдыху и приятному общению. Здесь настоящий калейдоскоп европейской кухни: стейки, медальоны — мужчины оценят их по достоинству! Эскалоп — изюминка этого заведения, он пожаловал к нам из французской кухни. Чтобы мясо получилось сочным и вкусным, нужно знать секреты его приготовления. И судя по тому, насколько он вкусен и буквально тает во рту, в этом заведении их знают.

Кусочек Италии

Кафе, расположенные в центре города, популярны как у молодежи, так и у старшего поколения. Здесь подают одну из самых вкусных пицц. Это традиционное итальянское блюдо в Бердске представлено в 20-ти вариантах. С курицей, грибами, лососем и салями… Попробовав ее, я могу сказать словами героини фильма «Ешь, молись, люби»: «Мне она нравится до такой степени, что, кажется, у меня едет крыша и в бреду я начинаю думать, что пицца тоже меня обожает. У нас с этой пиццей любовь, прямо-таки роман».

Популярное блюдо Франции

Кроме того, в ресторанах и кафе в центре города вас ждут с пылу с жару круассаны. Заказав их вместе с кофе, вы ощутите себя в Париже. Эту выпечку первыми стали выпекать в Австрии с 13 века. Во Франции рогалики из слоеного теста появились в начале 18 века. Это случилось благодаря переезду туда Марии-Антуанетты, которая обожала есть их на завтрак.

Суши и роллы

Японская кухня настолько вошла в жизнь бердчан, что именно она является самой любимой у горожан (так показывают опросы сайта ФудБердск). Это эталон здорового питания, а еще это необычно, красиво и вкусно. При желании вы можете заказать их на дом.

Манящий мир востока

Если вы не знаете что такое «Димлама» и «Котерма», советую наведаться в кафе недалеко от вокзала и попробовать эти божественные блюда.

Не покидая пределы Бердска, вы совершите путешествие сразу в несколько стран! Европейская, кавказская и восточные кухни готовятся настоящими асами своего дела. А какой здесь готовят лагман! А шашлык в тандыре — просто песня!

Погрузиться в волшебный мир армянской кухни можно в кафе в микрорайоне. Изобилие блюд из рубленого мяса, а также варианты начиненных блюд оставляют самые позитивные впечатления. Долма (мясной фарш с рисом в виноградных листах), буглама (овощи с говядиной) невероятно вкусны, а медовая пахлава просто восхитительна.



Вкусно, как у бабушки

В столовых Бердска вас ждут лучшие блюда русской кухни. Как известно, она богата всевозможными овощными закусками, первыми и вторыми блюдами. Борщ со сметаной, аппетитные котлетки с картофельным пюре приготовлены по-домашнему вкусно, что выйдя из-за стола у вас сложится ощущение, что вы побывали в гостях у любимой бабушки. Вам непременно захочется сюда вернуться снова!



Высокая кухня

В «Красном Соколе» кафе и рестораны поражают изысканным интерьером и вкусными и ароматными шедеврами от шеф-повара. Медальоны из телятины, свинина на косточке, язык-гриль — все как в лучших ресторанах Европы.

Это идеальное место не только для бизнес-ланчей, ужинов, но и для свадеб. Праздничное настроение и незабываемые впечатления вам обеспечены!



Отдых на берегу

На берегу Обского моря вы можете себе позволить не только поплескаться, но и прилично поесть. В местных кафе и ресторанах созданы все условия, чтобы вы почувствовали себя на лучших курортах мира. На летней террасе во время трапезы вы можете любоваться прекрасным видом залива. Здесь же любители творчества могут проявить свои таланты и попеть караоке, а потом отдохнуть в бане. Для детей оборудованы горки, батут и лабиринт. Лучший семейный отдых!