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Реестр нищих появится в России

17:30 18.07.2019 Фото: Pixabay
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Основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми. Как показывает практика, наиболее эффективным механизмом преодоления бедности является социальный контракт.

Реестр нищих появится в России
Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны

Власти регионов, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, подготовили предложения по формированию региональных реестров людей с доходами ниже прожиточного минимума. Кроме того, подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

«20 июня 2019 года завершился второй этап пилотных проектов [по борьбе с бедностью], в результате которого участниками реализованы следующие мероприятия: подготовлены предложения по формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума; подготовлены предложения по созданию системы мониторинга уровня жизни населения с целью своевременного принятия адекватных мер по его повышению», — сказали в Минтруде.

Кроме того, проведен анализ и подготовлены предложения по сокращению бедности за счет реализации мер в сферах занятости, здравоохранения и образования, а также предложения по созданию системы мониторинга самозанятого населения.

Также регионы провели оценку реального уровня и структуры бедности семей с детьми-инвалидами на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований, а также выявили основные факторы и причины бедности семей с детьми-инвалидами. В их числе уровень доходов, расходов на обеспечение медицинского ухода и мер реабилитации, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки.

Минтруд в настоящее время анализирует региональные отчеты, они будут рассмотрены на заседании рабочей группы с участием представителей регионов и научного сообщества для подготовки рекомендаций по повышению эффективности в работе по борьбе с бедностью.

Социальный контракт

В Минтруде отметили, что основной акцент в рамках пилотного проекта был сделан на выводе из бедности семей с детьми. «Как показывает практика, наиболее эффективным механизмом преодоления бедности является социальный контракт. Он стимулирует граждан к активным действиям по улучшению своего материального положения», — подчеркнули в министерстве.

По данным, поступившим в Минтруд из органов государственной власти субъектов РФ, за 2018 год с учетом всех членов семей государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 308,8 тыс. человек, было заключено 104,6 тыс. социальных контрактов.

О ходе пилотного проекта

Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в восьми регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Впоследствии к проекту присоединились еще пять регионов: Республики Коми и Тыва, Алтайский и Пермский края, а также Курганская область.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщал в интервью ТАСС, что, по предварительным оценкам, на финансирование проекта в 2020 году понадобится порядка 7 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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От редакции

Найдут причину бедности?

Аноним, 18 июля 2019 18:08
- В России неуклонно растет доля тех, кто живет на грани нищеты и экономит на еде. Насколько это подрывает стабильность, которую Кремль традиционно ставит во главу угла? — Никак не подрывает. Чем больше нищих — тем прочнее, я считаю, нынешняя власть. Я обратил внимание на этот парадокс еще в 1996 году, когда анализировал результаты голосования за Ельцина и Зюганова. Тогда самые нищие регионы голосовали за Ельцина. Нищий человек — обездоленный — полностью зависим от власти, и ему некогда рассуждать. Поэтому все социальные преобразования делает обнищавший средний класс. Та же Октябрьская революция была, по сути, революцией среднего класса — не стоит забывать, что в те годы промышленный пролетариат в Петербурге состоял из образованных граждан, которые хорошо зарабатывали. При этом в России не созданы условия для внутренних инвестиций — нет независимой финансовой системы, которая могла бы аккумулировать усилия и деньги людей, и трансформировать их в реальные проекты. Фактически, в рамках нынешней системы в России могут быть инвестированы только государственные деньги. Но они, как мы видим, выводятся в кэш и складируются на зарубежных счетах. В такой обстановке никакой бизнес не будет вкладывать в РФ. Отсюда и проблема роста цен, в том числе на продукты. https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_14476

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