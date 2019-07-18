Детенышей леопардов и бенгальского тигра пытались вывезти контрабандисты из Краснодара

Зверей пытались вывезти в Узбекистан без оформления необходимых документов. Животных доставили для ветеринарного досмотра в Краснодарский зоопарк «Сафари парк».

В ходе осмотра специалисты обнаружили в лапах маленьких хищников медицинский катетер

В аэропорту Краснодара вечером 12 июля был задержан гражданин Узбекистана. При нем обнаружили звериную контрабанду: двух маленьких леопардов (возрастом — два месяца) и детеныша бенгальского тигра (2,5 месяца).

Мужчина пытался вывезти их из города вечерним рейсом Краснодар — Узбекистан без оформления необходимых документов. Однако его остановили сотрудники таможни. Той же ночью зверей доставили для ветеринарного досмотра в Краснодарский зоопарк «Сафари парк».

В ходе осмотра специалисты обнаружили в лапах маленьких хищников медицинский катетер, с помощью которого вводилось успокаивающее средство. Животные были крайне истощены и обезвожены.

Были приложены все усилия для их скорейшего выздоровления: леопардам и тигренку восстановили здоровый рацион, сейчас они идут на поправку, сообщил «Блокноту Краснодар» представитель «Сафари парка» Илья Коршунов. Он добавил, что учреждение благодарит сотрудников таможни за оперативность.

Источник: Блокнот